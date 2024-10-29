Business Evolution – IT-компанія з 20-річним стажем впровадження та супроводу ERP-рішень

Темп сучасного життя вимагає від бізнесу впровадження інноваційних інформаційних систем. Успішність діяльності підприємства напряму залежить від ефективної комунікації й обміну даними між його підрозділами. Автоматизація бізнес-процесів допоможе їх оптимізувати. На українському ринку вже понад 20 років успішно працює компанія Business Evolution , що допомагає компаніям у різних галузях автоматизувати їхню діяльність. Детальніше про її діяльність із впровадження та супроводу SAP-рішень – далі в матеріалі.

SAP – ключ до ефективного управління бізнесом

SAP-рішення – це розробка німецької корпорації SAP SE. Платформи SAP зберігають операційні дані й об’єднують усі підрозділи в єдине ціле. Їх ключовими функціями є управління активами, оптимізація процесів, пов’язаних із бухгалтерським обліком, виробництвом, продажами, дослідженням та розробкою продукту, закупівлями й управлінням ланцюгами постачання.

Системи SAP досить гнучкі, тому їх можна налаштувати відповідно до потреб конкретної компанії. Вони підходять як для середнього, так і для великого бізнесу. Впровадження такої інформаційної системи стане чудовим рішенням для різноманітних сфер діяльності, зокрема виробництва, торгівлі, логістики, сфери послуг, державного сектору, галузі енергетики, харчової промисловості, фармацевтики та інших.

Business Evolution: багаторічний досвід цифрової трансформації

Systems Applications Products допомагають вести бізнес прибутково, адаптуватися до змін та стабільно розвиватися. IT-компанія Business Evolution є офіційним партнером SAP рівня Gold Partner. Для своїх клієнтів вони пропонують розмаїття рішень, серед яких:

SAP S/4HANA. ERP-система з інтегрованим ШІ в хмарному або локальному середовищі.

SAP S/4HANA Cloud Public Edition. Хмарна ERP-система, яка працює на основі ШІ. Дозволяє аналізувати історичні дані та будувати прогнози для підтримки прийняття рішень.

SAP Analytics Cloud. Передове рішення, що в хмарному середовищі поєднує бізнес-аналітику, планування, бюджетування, прогнозовану та розширену аналітики.

SAP SuccessFactors. Хмарні програми для підтримки функції організаційного менеджменту, управління талантами, планування наймання персоналу, кадрової аналітики та інших HR-операцій.

З 2001 року Business Evolution допомагає своїм клієнтам здійснювати автоматизацію виробництва в цілому: планування та облік факту, а також автоматизацію оперативних процесів птахофабрики, м'ясопереробки та інших галузей. Компанія надає послуги з комплексного впровадження IT-систем, підтримання й модернізації наявних рішень, розроблення ПЗ на замовлення та консультування у сфері інформаційних технологій. За період діяльності було реалізовано безліч рішень для різноманітних галузей, зокрема сільського господарства, логістики, енергетики та інших.

Якщо у вашого підприємства виникла потреба у впровадженні програми для ведення бізнесу з метою покращення процесів, варто розпочати співпрацю з Business Evolution. Адже компанія працює на результат, володіє галузевими компетенціями та дотримується принципу фінансової вигоди клієнта.