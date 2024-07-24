Чим відрізняється зарядна станція від джерела безперебійного живлення?

Сьогодні в Україні на піку популярності прилади, які здатні подати резервне електроживлення. Зокрема, великим успіхом користуються портативні зарядні станції . Вони безшумні, екологічно чисті, і, на відміну від генераторів, не потребують ніякого палива.

Проте коштують ці новинки техніки досить недешево, і тому серед користувачів існує думка, що вигідніше купити щось не настільки «круте», наприклад, безперебійник (ДБЖ). Адже він теж здатен забезпечити живленням певні електричні прилади.

В чому відмінність між зарядною станцією та ДБЖ, та що краще купити для своєї техніки, ми розкажемо в даній статті.

Зарядна станція і безперебійник: основні відмінності

Одна з головних відмінностей - тип і спосіб живлення:

1. Портативна зарядна станція. Працює на потужних акумуляторах, які розраховані на тривалий час роботи та велику кількість підключень. Тому може забезпечувати живлення протягом тривалого часу. Час роботи без зарядки залежить від того, наскільки ємна батарея та скільки потужності споживається. Станції можуть подавати струм годинами або навіть днями. А найбільший плюс в тому, що мобільна зарядна станція має цілих три можливих способи зарядки:

Від стаціонарної мережі 220В.

Від автомобіля 12В.

Від сонячних панелей (які часто вмотовані безпосередньо на станції).

2. Джерело безперебійного живлення. Цей пристрій має внутрішні акумулятори. Вони здатні забезпечити короткочасне живлення при відключенні електромережі. Час - від кількох хвилин до кількох годин (залежить від моделі). Тобто, як працює ДБЖ? Дає користувачу дорогоцінний час, навіть тих 10-20 хвилин, щоб він встиг зберегти інформацію на компі і безпечно вимкнути обладнання. Як бачимо, прерогатива безперебійників - комп’ютерне обладнання, роутери, модеми і т.п.

Оцінюмо функції і комфорт ДБЖ і зарядної станції

Портативна електростанція має різноманітні користні функції. Дуже часто виробники встановлюють різні типи виходів (AC, DC, USB). Це дає можливість живити різні електроприлади, а також заряджати одночасно велику кількість сучасних гаджетів.

Порівняння функцій - не на користь ДБЖ, яке має лише одну або кілька розеток, щоб підключити обладнання. Більшість моделей обладнані функціями стабілізації напруги, вирівнюють вольтаж під час його стрибків.Також є захист від перенапруги та у дорогих сучасних ДБЖ є можливість моніторингу стану через комп'ютер.

Зручність користування досить сильно залежить від розмірів приладу, його мобільності:

Портативна електростанція, як правило, компактна, легка, зручна для перенесення. Якщо в станціїї велика потужність, то вона завжди має ручки або колеса для зручного переміщення. ДБЖ теж невеликі, хоча вони часто бувають дуже важкі. Фактично, ці пристрої не призначені для перенесення. В більшості своїй вони являють собою стаціонарні прилади, які встановлюються безпосередньо біля обладнання, що потребує живлення і захисту.

Висновки та рекомендації

Таким чином, переваги зарядної станції в тому, що вона ефективніша і набагато більш функціональна. Здатна подати тривале безперебійне живлення. А ще має розширені можливості заряджання, що підвищує її мобільність.

Зарядна станція підійде для дому, якщо є потреба в подачі живлення для багатьох побутових приладів. Вона також актуальна на природі, у випадках аварійних ситуацій.

Під час війни такі станції незамінні для військових. В польових усмовах вони забезпечують живленням передатчики, прилади нічного бачення, телефони, ноутбуки, лампи, невеликі побутові прилади тощо.

Джерело безперебійного живлення - це те, що краще купити для комп’ютерного обладнання. Це ідеальний прилад для офісу, адже він гарантує безперервне живлення для критично важливих електронних пристроїв (комп'ютери, сервери, мережеве обладнання). ДБЖ захистить від втрати даних і пошкоджень обладнання.