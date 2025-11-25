Чому книжки видавництва «Ранок» — це must-have для дітей і батьків?

Одним з провідних українських видавців дитячої, навчальної та художньої літератури по праву вважається видавництво «Ранок». Засноване в 1997 році у Харкові, воно швидко завоювало довіру батьків і педагогів завдяки високій якості та широкому асортименту видань.

Щороку каталог компанії поповнюється сотнями новинок, а загальний тираж випущених книжок обчислюється мільйонами примірників. Сьогодні видавництво «Ранок» пропонує все необхідне для навчання та всебічного розвитку дітей різного віку. Ознайомимося з її асортиментом.

Розвиваючі та навчальні видання «Ранок»

Одним з пріоритетних напрямків видавництва є навчальна література для шкіл і дошкільних закладів. «Ранок» випускає актуальні підручники з основних предметів для різних класів, створені відповідно до сучасної навчальної програми.

Також в асортименті представлені методичні матеріали для вчителів і батьків. Для практики та закріплення знань видавництво пропонує широку лінійку робочих зошитів і прописів, які допомагають учням відпрацьовувати пройдений матеріал.

Основні категорії книжок видавництва «Ранок»:

шкільні підручники — офіційні навчальні посібники для початкової та середньої школи;

методичні посібники — книжки для педагогів і батьків з рекомендаціями щодо проведення занять і виховання дітей;

робочі зошити — додаткові зошити з вправами до шкільної програми, а також прописи для закріплення навичок письма;

книжки для розвитку малюків — книжки-ігри, картонні книжки та альбоми з завданнями, спрямовані на розвиток мислення, мовлення та дрібної моторики у дошкільнят;

енциклопедії та атласи — яскраво ілюстровані видання, які знайомлять дітей з навколишнім світом, наукою та історією у цікавій формі.

Всі видання проходять суворий контроль якості: друкуються на безпечних матеріалах, а їхній зміст перевіряють експерти.

Художні серії «Ранок»

Крім навчальної літератури видавництво славиться своїми дитячими художніми книжками. У серії казок, повістей і віршів особлива увага приділена тому, щоб з малих років прищепити любов до читання. Багато видань супроводжуються чудовими ілюстраціями, які привертають увагу юних читачів і роблять читання ще більш захопливим.

Дітям та їхнім батькам особливо полюбилися такі серії:

«Моя казкотерапія» — терапевтичні казки, створені за участю дитячих психологів. Кожна історія описує типові для малюків ситуації (страх темряви, капризи, небажання ходити в садок або їсти корисну їжу) і показує, як герой справляється з цією проблемою. Такі казки допомагають дитині пережити та подолати складні емоції разом з персонажами.

«Класика в ілюстраціях» — колекція адаптованих для дітей творів світової та української класичної літератури, багато ілюстрованих сучасними художниками. У цій серії діти знайомляться з визнаними літературними шедеврами у цікавому форматі.

«Слухай серцем» — добрі та зворушливі історії, кожна з яких присвячена певному почуттю або переживанню. Серія допомагає дорослим і дітям разом обговорювати важливі емоції (радість, смуток, образу, страх) і вчить краще розуміти одне одного. Через таку книжку дитина вчиться емпатії й тому, як важливо бути добрим і уважним.

Де купити книжки «Ранок» в Україні?

Кожен батько прагне дати своїй дитині найкраще. І саме якісні видання допомагають розвивати мислення, уяву та любов до читання з раннього віку. Книжки від українського видавництва, перевіреного часом, — це надійна опора у навчанні та вихованні.

Щоб порадувати малюка новою історією або знайти корисний посібник, пропонуємо вам купити книжки «Ранок» на MEGOGO BOOKS, тим паче що у цій сучасній онлайн-книгарні ціна на книжки завжди приємна.

MEGOGO BOOKS регулярно пропонує читачам знижки та акції, а швидка доставка по Україні (і за її межі) робить покупку максимально зручною.

Оберіть на MEGOGO BOOKS найкращу літературу для вашої дитини, і нехай кожна нова книжка стане кроком назустріч знанням, натхненню та новим відкриттям!