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Чому українці довіряють бренду Rodos?

Міжкімнатні двері відіграють важливу роль в інтер’єрі
Міжкімнатні двері відіграють важливу роль в інтер’єрі

Міжкімнатні двері відіграють важливу роль в інтер’єрі. Вони не тільки розділяють простір, але й доповнюють загальний стиль квартири чи будинку. 

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Якщо вам потрібні надійні, красиві й сучасні двері, зверніть увагу на міжкімнатні двері Rodos — одного з провідних українських виробників. У салоні дверей Holz або на сайті holz.ua можна легко замовити такі моделі з доставкою додому.

Ось чому Rodos варто купити:

  • Сучасний вигляд. Двері Rodos виглядають стильно — мінімалістичні форми, стримані кольори, гладкі поверхні. Ідеально підходять під сучасні стилі, як-от скандинавський або Japandi.
  • Якісні матеріали. У виробництві використовуються екошпон, натуральний шпон, сучасне фарбування. Такі конструкції не бояться вологи, не вигоряють на сонці і не дряпаються від кожного дотику.
  • Виробництво в Україні. Це означає чіткий контроль якості та підтримка вітчизняного бізнесу. Бренд розвивається швидко, а дизайнерські рішення відповідають актуальним запитам українських клієнтів.

У бренду є багато модельних лінійок — кожна з унікальним стилем:

  • Cortes — класика з легкими акцентами модерну
  • Freska — лаконічність і геометрія
  • Liberta — для тих, хто любить мінімалізм
  • Loft — простота, графіт, скло, темні кольори
  • Modern — сучасний погляд на традиційні рішення
  • Modern Flat Alum — рівні поверхні, алюмінієві вставки
  • Royal — елегантність у деталях
  • Siena — натуральний шпон і теплі кольори

Кожна серія має свої фішки, тому можна підібрати саме те, що пасує до вашої оселі.

Тренди інтер’єру 2024–2025: двері мають значення

У новому сезоні дизайнери радять орієнтуватися на природні кольори — теплий беж, світле дерево, графіт. Важливо, щоб двері розчинялися в інтер’єрі або, навпаки, ставали акцентом.

У моді мінімалізм, Japandi, стриманість. Тут ідеально виглядають двері без зайвих деталей, із прихованими завісами або тонким склом. Вони не обтяжують простір, а роблять його гармонійним.

Як правильно вибрати двері Rodos?

У виборі дверей Rodos, варто відразу думати про поєднання з інтер'єром. Ось короткі поради:

  • Поєднуйте з підлогою та плінтусами. Світлі двері пасують до світлого паркету чи ламінату. Темні – до контрастних меблів або підлоги.
  • Не довіряйте лише фото на сайті. Колір на екрані може відрізнятись. Завітай до салону, щоб побачити зразки наживо.
  • Коли варто обирати приховані завіси. Якщо інтер’єр у стилі мінімалізм або лофт — ідеальний варіант. Такі двері виглядають лаконічно й сучасно.
  • Декоративне скло. Добре пасує для вітальні, кухні або офісу. Додає легкості й пропускає світло.

Приклади готових рішень:

  • Для мінімалізму — білі двері без фрезерування, приховані завіси.
  • Для офісу — темні моделі зі скляними вставками.
  • Для класики — теплі відтінки дерева, фрезерування.
  • Для дитячої — гладке покриття, без скла, світлі кольори.

Переглянути доступні моделі можна в інтернет-магазині holz.ua. Але краще побачити двері на власні очі — це допоможе уникнути помилок і зробити правильний вибір.

Міжкімнатні двері Rodos — це про стиль, якість і комфорт. Це вибір тих, хто цінує гармонію та довговічність. Якщо хочете створити інтер’єр, який буде не тільки сучасним, але й зручним — зверніть увагу на двері Rodos.

Фото 2 — Чому українці довіряють бренду Rodos?

Holz — місце, де знайдете ваші двері Rodos

Holz — це не просто інтернет-магазин. Це цілий салон дверей онлайн, де можна:

  • Переглянути всі моделі міжкімнатних дверей Rodos в одному місці.
  • Замовити онлайн-консультацію, щоб допомогли з вибором.
  • Порівняти серії, колір, характеристики.
  • Впевнено купити оригінальні двері з гарантією.

На Holz.ua ви зможете також підібрати підлогу, плінтуси, фурнітуру — усе, щоб ваш інтер’єр виглядав завершеним.