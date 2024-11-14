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Чорна п’ятниця 2024 на MAUDAU: час зробити себе щасливішим
З 13 листопада до 2 грудня включно в інтернет-магазині MAUDAU пройде грандіозний розпродаж, присвячений Чорній П’ятниці 2024. Готуйтеся до знижок до -60 % у різних категоріях.
Кожен, хто вибирає шопінг у MAUDAU, зможе не тільки заощадити на величезній кількості товарів, а й випробувати удачу в тематичних призових активностях у соцмережах і на сайті. Тож настав час викреслити рутину зі щоденного списку справ і звільнити час для себе та своїх бажань!
Знижки до -60 % на різноманітний асортимент товарів
Розпродаж триватиме 20 днів, тож Чорна п’ятниця 2024 на MAUDAU — шанс розв’язати безліч завдань одним замовленням. На сайті зібрані актуальні товари до майбутніх свят, що спрощує підготовку. Категорії, які підпадають під знижки:
- Алкоголь. Влаштуйте домашню дегустацію вин із друзями або поповніть колекцію міцного алкоголю рідкісним віскі.
- Продукти. Замовте їжу на кожен день або ласощі для особливих моментів у житті.
- Дитячі товари. Підберіть іграшки, одяг, харчування та багато іншого для маленьких дослідників.
- Побутова хімія. Зробіть рутину простішою та швидшою за допомогою засобів для прання, прибирання та миття.
- Краса та здоров’я. Розслабтеся та побалуйте себе, адже в категорії знайдеться все — від косметики для догляду за обличчям, тілом і волоссям до вишуканих парфумів.
- Зоотовари. Підтримуйте активність, здоров’я та радість домашніх улюбленців завдяки спеціалізованим кормам, лікам, іграшкам.
- Товари для дому. Декор, текстиль, посуд — дотримуйтеся свого розуміння домашнього затишку.
- Товари для дачі, саду та городу. Купуйте безліч корисних інструментів і аксесуарів, якщо полюбляєте проводити час на природі або мрієте створити комфортний простір для відпочинку на задньому дворі.
Розіграші товарів у соціальних мережах та на сайті
З 13 листопада підписники MAUDAU в Telegram, Instagram і Facebook також зможуть випробувати вдачу та поборотися за цінні призи. Стежте за новинами на офіційних сторінках, щоб не проґавити шанс.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
До 26 листопада на сайті MAUDAU також можна виграти гарантований промокод у «Колесі фортуни». Залиште свій email, а потім натисніть кнопку «Хочу пограти!». Промокод передбачає знижки:
- 100 грн на замовлення від 999 грн;
- 200 грн — від 1 999 грн;
- 500 грн — від 2 999 грн;
- 1 000 грн — від 3 999 грн.
Також можна отримати промокод на безплатне доставлення. Його можна активувати на замовлення від 999 грн.
Топові пропозиції за зниженою вартістю
Чорна п’ятниця 2024 — можливість закупитися товарами з різних категорій зі знижками до -60%. Цього року на гостей чекають сотні вигідних пропозицій. Ось лише деякі з них:
- ігристе вино Martini Asti DOCG 7,5 % 0,75 л;
- віскі Jameson 40 % 1 л;
- класичний кекс Chef Panettone Milano 908 г;
- цукерки Raffaello 150 г;
- чорна електрична зубна щітка Oral-B Vitality Pro Vitality Protect X Clean;
- туалетний папір Zewa Deluxe (32 рулони);
- пральний порошок Tide «Аква-Пудра» Color 8,1 кг.
Замов MAUDAU — роби MAUDAU!
Заходьте на сайт у пошуку найкращих пропозицій, оформляйте замовлення в декілька клаців і відстежуйте анонси в соціальних мережах. Пам’ятайте, що MAUDAU — шлях до звільнення від зайвих справ і можливості займатися улюбленими речами!
*Акція проходить з 13.11.2024 по 02.12.2024 на сайті MAUDAU. Знижки сягатимуть до -60%. З детальною інформацією можна ознайомитися на https://maudau.com.ua/blackfriday.