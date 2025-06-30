Для чого бізнесу потрібна актуальна база постачальників у 2025 році

Співпраця з неперевіреним постачальником і відсутність інформації про його фінансовий стан — це прямий ризик для вашого бізнесу. Якщо постачальник має фінансові труднощі, імовірні затримки або зриви поставок, що ускладнює взаємодію та загрожує безперервності операцій.

Фінансова нестабільність постачальника також підвищує ризик неплатежів, що може спричинити ланцюгові фінансові збої в усьому ланцюгу постачання. У підсумку — зриваються домовленості, псуються стосунки з партнерами, а ваша компанія ризикує втратити довіру клієнтів.

Навіть якщо проблема не з вашої вини, саме ви понесете репутаційні та фінансові втрати через ненадійність постачальника.

У цій статті розповімо детальніше, чому актуальна та надійна база постачальників для вашого бізнесу є важливою, як можна шукати контрагентів за допомогою сучасних аналітичних платформ, як-от YC.Market.

Актуальні дані постачальника: ключові критерії, на що звернути увагу перед співпрацею

Перш ніж укласти договір, ухвалити стратегічне рішення чи навіть надіслати комерційну пропозицію — варто перевірити постачальника. Незалежно від того, чи це потенційний клієнт, партнер, підрядник чи постачальник — важливо заздалегідь оцінити його надійність, щоб уникнути фінансових і репутаційних ризиків.

Для роботи з базою постачальників в Україні варто зібрати максимум доступної інформації. Наприклад, якщо ви аналізуєте нового постачальника, перевірте його юридичну чистоту та фінансовий стан, а також можливі зв’язки з ризиковими особами або компаніями. Це допоможе сформувати персоналізовану пропозицію або ухвалити обґрунтоване рішення про співпрацю.

Основні фактори, які варто врахувати під час перевірки постачальника:

Юридична прозорість : статус реєстрації, історія компанії, наявність виконавчих проваджень;

: статус реєстрації, історія компанії, наявність виконавчих проваджень; Фінансова спроможність : активи, динаміка доходів і витрат, кредитні зобов’язання;

: активи, динаміка доходів і витрат, кредитні зобов’язання; Ризики комплаєнсу : наявність санкцій, зв’язки з публічними особами (PEP), судові справи;

: наявність санкцій, зв’язки з публічними особами (PEP), судові справи; Інформація про власників та керівників ;

; Репутація у ЗМІ та публічному просторі.

Актуальна база постачальників — пошук у YC.Market

База постачальників, її актуалізація та наповнення, пошук нових партнерів для співпраці більше не потребує довгих годин аналізу — платформа YC.Market від компанії YouControl спрощує цей процес завдяки сучасним інструментам бізнес-аналітики. Вона допомагає підприємцям формувати базу надійних партнерів, аналізувати ринок та ухвалювати зважені рішення.

Переваги роботи на YC.Market для пошуку постачальників:

Фільтри за КВЕДами — дозволяють підібрати постачальників України за сферою діяльності;

— дозволяють підібрати постачальників України за сферою діяльності; Регіональний пошук — зручно шукати компанії для локальної співпраці;

— зручно шукати компанії для локальної співпраці; Аналіз активності — оцінка фінансових показників, статусу діяльності та інших ключових критеріїв надійності.

Платформа відкриває доступ до повної бази постачальників України, включно з офіційними даними, судовими рішеннями, участю в тендерах, боргами та медіапрофілями. Це дозволяє швидко перевірити потенційного партнера та зменшити ризики у співпраці.

Кожен користувач може протестувати платформу безкоштовно протягом 3 днів. Менеджер проведе коротку демо-презентацію, щоб допомогти зорієнтуватися у функціоналі та підібрати рішення для ваших бізнес-задач.

Успішна співпраця починається з перевірки. Із YC.Market — це швидко, зручно й достовірно.