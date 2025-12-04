"До світла": новий фотопроєкт Костянтина та Влади Ліберових

У Центрі сучасного мистецтва M17 28 листопада відкрилася триденна виставка "До світла". Спільно з ДТЕК її створили українські фотографи Костянтин і Влада Ліберови, щоб поділитися історіями людей, які працюють там, де темно, щоб інші бачили світло.

Виставка передувала презентації однойменної документальної фотокниги, у якій світлини доповнюють коментарі митців, а задум розкривається повною мірою. У передмові звучить символічний заклик — "Разом до світла!"

Журналістка "ТиКиїв" Вікторія Кавтиш побувала на відкритті експозиції та розповідає, чим особливий цей проєкт і що чекає на читачів на сторінках нової фотокниги Ліберових.

Фотокнига "До світла". Фото: "ТиКиїв"

Світло — не щось дане само собою, а щось сакральне й надзвичайно важливе

Створюючи проєкт, що став основою книги, Костянтин і Влада Ліберови побували там, де триває боротьба: на лінії фронту, у стінах зруйнованих електростанцій, за дверима операційних кабінетів. Усе, аби розповісти історії шахтарів, енергетиків, військових пілотів, рятувальників і медиків — тих, хто не дає світлу згаснути.

Виставка "До світла" тривала три дні. Фото: "ТиКиїв"

Влада розмірковує над тим, що всім нам був потрібен час, щоб зрозуміти справжню цінність світла, адже коли чогось у достатку, ми сприймаємо це як належне. Натомість у ці непрості часи ми "маємо унікальний шанс знову побачити все, що народжується у світлі, відчути це й усвідомити".

Виставка "До світла" пройшла наприкінці листопада. Фото: "ТиКиїв"

Серед світлин помічаємо особливо захопливий кадр: енергетики працюють на понівеченій електростанції, а з даху на них сиплеться сніг.

Працівники зруйнованої росіянами ТЕЦ. Фото: "ТиКиїв"

Саме з цього моменту й розпочався фотопроєкт, адже саме тоді Влада чи не вперше по-справжньому усвідомила, скільки зусиль докладають енергетики, щоб у наших домівках було світло.

Веселка на Донеччині. Фото: "ТиКиїв"

Привертає увагу й світлина з райдугою. Гості виставки багато про неї говорять, а Костянтин охоче ділиться її історією. Вони поверталися з центру реабілітації військових, коли раптом у небі з'явилася веселка. Влада зробила знімок на згадку: щось світле завжди проростає навіть у найтемніші часи.

Працівники ДТЕК на відкритті виставки. Фото: "ТиКиїв"

Андрій дивиться на світлини зі своєї батьківщини. Фото: "ТиКиїв"

Оглядаючи світлини, зустрічаємо працівників ДТЕК. Один із них, Андрій, погоджується поділитися своїми враженнями. Каже, що одна з фотографій розчулила його до сліз, адже на ній його рідна Донеччина, колеги й такі знайомі лінії електропередач.

Про цінність проєкту вдається поговорити із близькою подругою подружжя Ліберових — Танею Парфільєвою. Вона каже, що від початку документування війни митці дуже змінилися: зникла безтурботність, а в очах поруч з оптимізмом з'явився досвід, який неможливо описати словами.

Саме цей досвід, чуття й уміння вловити мить, що визначає сьогодення, помітні в кожній світлині й на кожній сторінці книги. Вражає, як світло постає не лише фізичним, а й метафоричним явищем — тим, що народжується в боротьбі за життя, в очікуванні звістки чи в пошуку надії, коли здається, що в непроглядній темряві вже не знайти жодного промінця. І як глибоко Костянтин та Влада відчувають побачене, розповідаючи про свій досвід у фото й тексті.