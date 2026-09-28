Європейське патентне відомство не знайшло аналогів технології українців з Британії

Технологія Inzonex, створена українцями у Великій Британії, отримала позитивний висновок міжнародної патентної експертизи. Висновок надіслало Європейське патентне відомство 23 вересня 2026 року.

Новизну, винахідницький рівень і промислову придатність підтверджено за всіма 14 пунктами заявки. Заперечень немає.

Під час пошуку експерт порівняв заявку з трьома найближчими відомими рішеннями. Це патент французької Peugeot Citroën Automobiles 2017 року, патент американця Крістіана Бонда 2020 року та міжнародна заявка 2012 року. Усі три віднесено до категорії A — документів, які не порочать новизну.

Заявку подано у Великій Британії у 2025 році. У 2026 році її розширено через систему PCT — процедуру Всесвітньої організації інтелектуальної власності (WIPO), установи ООН у Женеві. Одна заявка закріплює пріоритет одразу в понад 150 країнах.

Міжнародний пошук завершено 8 вересня 2026 року. Далі заявка публікується, після чого власник вирішує, у яких конкретно країнах отримувати національні патенти.

Що розробили

Під торговою маркою Inzonex виробляють модульну ізоляцію дизайнерського рівня для промислового обладнання. Модулі повторюють форму вузлів та обладнання. Їх легко мити й обслуговувати. Технологія дозволяє економити тепло та енергію, знижує викиди CO₂ і захищає персонал від опіків.

За описом заявки, зовнішня оболонка виготовляється з текстилю з покриттям PTFE або силікону, витримує до +260 °C, стійка до масел і хімії та миється. Ізоляційне осердя — змінне: мінеральна вата, керамічне волокно або аерогель. Осердя виймається без інструменту, тому оболонку можна прати окремо, а осердя використовувати повторно.

«Унікальність рішення підтвердило Європейське патентне відомство за всіма 14 пунктами. Але для заводу важливіше інше: це пряма економія енергоносія і менші викиди, а це дві речі, які сьогодні стоять у нього першими в списку», — зазначає головний конструктор Inzonex Артем Гунін.

Де використовують

За рік з моменту подання заявки на британський патент технологію вже застосовують більш ніж у 30 країнах на підприємствах харчової, аграрної та фармацевтичної промисловості, зокрема у найбільших світових виробників. Розробники також брали участь у програмі від британського агентства інновацій за темою управління тепловою енергією у промисловості.

Над технологією працюють українські спеціалісти — безпосередньо і на аутсорсі.

Сайт: inzonex.co.uk