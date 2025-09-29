Корпоративний одяг українських компаній. Що обирають лідери ринку?

Брендований одяг - необхідність для бізнесу

Сучасний бізнес дедалі частіше сприймає корпоративний одяг не лише як елемент практичності, а й як потужний інструмент маркетингу. Вдалий образ персоналу формує довіру, допомагає виділитися серед конкурентів і створює відчуття єдності в команді. Українські компанії активно впроваджують світові тренди, адаптуючи їх під локальні реалії, а ринок українського корпоративного одягу динамічно зростає.

Уніформа - спочатку зручність

Раніше уніформу сприймали як формальність. Сьогодні ж уніформа - це мова бренду. Вона демонструє культуру бізнесу, його цінності та рівень турботи про клієнта. Охайний і стильний одяг для персоналу підсилює корпоративну айдентику та допомагає співробітникам відчувати свою значущість.

Тренди одягу з лого в Україні

Мінімалізм і комфорт. Компанії відмовляються від перевантажених деталей на користь лаконічного дизайну. Корпоративний одяг має поєднувати функцію практичності, надійності та стилю. Універсальні кольори. Чорний, білий, сірий та пастельні відтінки часто комбінуються з фірмовими кольорами бренду. Сталий підхід. Все більше замовників обирають якісні тканини з довгим терміном служби та комплексних підрядників. Брендовані акценти. Логотипи, фірмові елементи, аксесуари - усе це робить образ впізнаваним. Серед найвідоміших «монобанк кіт» Монобанку, “смайлик” Розетки, “лисичка” Фокстроту - приклад того як мерч стає вірусним.

Що обирають лідери ринку?

Серед великих українських брендів можна побачити яскраві приклади впровадження сучасного корпоративного стилю одягу:

ПриватБанк замовляє одяг для своїх відділень і проєктів, зокрема популярні кейси із символічними слоганами і написами: «беремо і робимо», “фінансові сили” - приклад того, як мерч відображає корпоративну культуру та місію бренду.

замовляє одяг для своїх відділень і проєктів, зокрема популярні кейси із символічними слоганами і написами: «беремо і робимо», “фінансові сили” - приклад того, як мерч відображає корпоративну культуру та місію бренду. Дія працює з простими, але стильними рішеннями, які відповідають цифровій філософії бренду. Акцент роблять на базовому офісному одязі чорного кольору з написом “цифрова держава”.

працює з простими, але стильними рішеннями, які відповідають цифровій філософії бренду. Акцент роблять на базовому офісному одязі чорного кольору з написом “цифрова держава”. Eva обирає уніформу для персоналу з акцентом на корпоративні кольори, що робить бренд упізнаваним у будь-якій торговій точці. Найчастіше обирають футболки - зручні та стильні.

обирає уніформу для персоналу з акцентом на корпоративні кольори, що робить бренд упізнаваним у будь-якій торговій точці. Найчастіше обирають футболки - зручні та стильні. Jooble та Uklon підтримують сучасний і молодіжний формат одягу, щоб резонувати з цільовою аудиторією. Яскраві бомбери Jooble team та стильні світшоти Уклону.

та підтримують сучасний і молодіжний формат одягу, щоб резонувати з цільовою аудиторією. Яскраві бомбери Jooble team та стильні світшоти Уклону. Епіцентр , МХП, LNZ потребують практичності, адже їхні співробітники працюють у різних умовах. Тому ставка на фірмові поло, світшоти та жилетки з логотипом.

, потребують практичності, адже їхні співробітники працюють у різних умовах. Тому ставка на фірмові поло, світшоти та жилетки з логотипом. Carlsberg, Veladis та Ajax інтегрують корпоративний одяг у маркетингові кампанії, підкреслюючи європейський рівень бренду в своїй щоденній діяльності та на івентах. Щоб це не було: мінімалістичні жилети Veladis або Ajax або яскраві Welcome та Merch бокси Carlsberg - все успішно виконує свої бізнес задачі.

