Леді в чорному Yamaha C40B (Black) - гітара, що заслуговує на чесне ревʼю

Серед відносно недорогих класичних гітар Yamaha C40B (Black) має упевнений статус лідера продажів. Ексцентричне переосмислення традиційної нейлонової моделі, але у виразному чорному кольорі - цей інструмент часто радять новачкам, які тільки починають грати, але вже знають, чого хочуть.

По всьому світу ця гітара цінується за вдале поєднання конструктивних рішень та акустичних характеристик, дизайну та вартості, ця модель доволі успішно вже який рік поспіль виправдовує очікування переважної більшості покупців. Вони відзначають зручний гриф, класичний тембр, гнучку динаміку звуку - особливо з огляду на привабливу вартість моделі у бюджетному сегменті.

Проте за хвилею схвальних відгуків криється трохи складніша картина, яку детально розбирають фахівці інтернет-магазину Музлайн.

Що насправді впливає на ціну

Як відомо, доступна (читай - низька) вартість будь-якого музичного інструмента пояснюється не одним чинником, а цілим комплексом причин. Головна з них, як не дивно, це клас деревини, що йде на виробництво. Сучасна деревообробна промисловість суттєво підняла планку контролю якості для акустичних пород, тому відверто бракованих заготовок у виробництві практично не залишилося. Але менше з тим, це аж ніяк не гарантує, що кожен екземпляр серії однаковою мірою розкриє свій акустичний потенціал: справжня стабільність звучання залежить від сорту древесини вищого ґрейду та прецизійності її обробки, а не лише від відсутності видимих дефектів.

На практиці це означає одне: всі гітари рівня Yamaha C40В потрівно перевіряти особисто, перш ніж купувати, тому що навмання обрати ідеальний для себе екземпляр майже неможливо, адже збіг усіх суб'єктивних параметрів трапляється далеко не завжди. Найважливіше, від чого буде залежати ваш досвід з інструментом, це:

те, як гриф «сидить» у руці та наскільки жорстким він відчувається;

відповідність балансу корпуса фізичній статурі конкретного гітариста;

рівень резонансу, бо саме він найбільше «гуляє» від екземпляра до екземпляра в бюджетному сегменті, і чутливість гітари загалом.

Вдале поєднання цих характеристик у недорогих гітар - це питання везіння та річ, яку не можна гарантувати заздалегідь, як це буває на професійному рівні. По суті тут усе вирішує збіг параметрів інструмента з очікуваннями, запитом та фізичними особливостями того, хто на ньому гратиме.

Yamaha C40B (Black)

Чи варто чекати на щось більше?

Заперечувати очевидне важко - чорна акустична гітара Yamaha C40В це беззаперечний представник економ-сегмента класичних гітар, і завищені очікування щодо її звукових чи технічних якостей тут недоречні. Це насамперед надійний інструмент від виробника з іменем і репутацією, здатний забезпечити пристойний результат на перших кроках занять. Він гарантує умови для правильної постанови рук, має взірцевий європейський дизайн та якісні комплектуючі, з якими можна не переживати за стрій.

Якщо ж вам трапиться екземпляр, якому пощастило з більш вираженим резонансом і довшим сустейном, то ви сміливо можете розраховувати, що потенціалу цього інструмента вистачить на роки вперед. Фахівці інтернет-магазину Muzline вважають, що за умови регулярної гри він зможе розкритися й продемонструвати неабияку виразність звуку, а ви отримаєте позитивний досвід та неабияку економію.