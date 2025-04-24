Морська риба все частіше з'являється на столах українців. І це зрозуміло — вона смачна, корисна і додає різноманіття нашому меню.

Справжня перлина середземноморської кухні, яка підкорює своїм ніжним смаком і соковитою текстурою – сібас. Ця риба багата на білок, омега-3 жирні кислоти та мінерали, необхідні для нашого здоров'я.

Сібас на грилі

Прості рецепти сібаса для домашньої вечері: на грилі, в духовці та на сковороді

Це просто ідеальний варіант для теплого вечора на терасі! Цей спосіб надає рибі неймовірного аромату диму та зменшує кількість жиру, що робить страву не тільки смачною, але й доволі дієтичною.

Інгредієнти:

цілий сібас (1-2 штуки);

1 соковитий лимон;

2 столові ложки оливкової олії;

морська сіль, свіжозмелений перець, прованські трави;

Покроковий рецепт:

Спочатку рибу треба почистити, промити та добре просушити паперовим рушником. Натріть її сіллю, перцем і травами та ззовні, і всередині черевця. На боках зробіть неглибокі надрізи й вкладіть туди тоненькі скибочки лимона. Потім змастіть рибу оливковою олією. Гриль розігрійте до середньої температури. Смажте рибу приблизно по 7-8 хвилин з кожного боку.

Порада: Щоб риба не прилипала до решітки, потрібно змащувати її олією перед готуванням. Можете також використати спеціальну решітку для риби.

Сібас у духовці

Це найзручніший спосіб, особливо коли гостей багато. Можна поставити та займатися іншими справами, а риба виходить неймовірно соковитою та ароматною.

Інгредієнти:

цілий сібас (1-2 штуки);

1 великий лимон;

1 солодка цибулина;

1 молода морква;

кілька гілочок свіжого розмарину і тим'яну;

2 ложки оливкової олії;

морська сіль, чорний перець.

Покроковий рецепт:

Спершу розігрійте духовку до 180°C. Рибу добре почистіть, промийте і обсушіть паперовими рушниками. Натріть її сіллю і перцем всередині і зовні (я не шкодую спецій!). Наріжте овочі кружальцями, а лимон — тонкими скибочками. На деко викладіть половину овочів, на них — рибу. В черевце покладіть скибочки лимона і гілочки ароматних трав. Все це збризніть оливковою олією. Запікайте приблизно 20-25 хвилин.

Лайфхак: Краще запікати рибу у фользі, а за 5 хвилин до готовності відкрити пакет, щоб утворилася апетитна золотиста скоринка.

Сібас на сковороді

Це спосіб підходить для будніх днів, оскільки готується швидко і завжди виходить ідеально!

Інгредієнти:

філе сібаса (2 штуки);

шматочок якісного вершкового масла (30 г);

1 соковитий лимон;

2 зубчики молодого часнику;

свіжа зелень (петрушка, кріп);

сіль, перець на смак.

Покроковий рецепт:

Філе треба промити, обсушити паперовими рушниками і натерти сіллю та перцем. Сковороду розігрійте з шматочком вершкового масла. Викладіть філе шкірою донизу (так шкіра стає хрусткою!) і смажте 3-4 хвилини. Акуратно переверніть і смажте ще 2-3 хвилини. Під кінець додайте свіжовичавлений сік половини лимона і дрібно посічений часник. Перед подачею щедро посипте зеленню.

Порада: Найкраще підходить хороша антипригарна сковорода або сковорода-гриль — вони забезпечують рівномірне прожарювання і риба гарантовано не прилипне.

Поради щодо вибору сібаса

При виборі свіжої риби завжди звертайте увагу на:

Очі: мають бути чистими та випуклими, не мутними.

Зябра: насиченого червоного кольору.

Луска: блискуча, щільно прилягає до тіла.

Запах: свіжий, "морський", без неприємних запахів.

Якщо берете замороженого сібаса, перевірте цілісність упаковки та відсутність льодяних кристалів – це ознаки того, що рибу не розморожували повторно.

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