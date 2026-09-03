RegToEVENT презентував модуль LiveWall: бюджетна альтернатива мобільним застосункам для бізнес-подій

Українська івент-платформа RegToEVENT запустила новий технологічний модуль – LiveWall (Соціальна стіна). Інструмент розроблено як доступне та високоефективне рішення для організаторів конференцій, форумів і корпоративних заходів, які прагнуть залучити аудиторію в інтерактив, але не мають бюджету або потреби розгортати повноцінний мобільний застосунок нетворкінгу.

У сучасних умовах оптимізація витрат на проведення подій є пріоритетом для більшості компаній. Модуль LiveWall дозволяє перетворити будь-який екран на локації або проекційний банер на живий центр комунікації, суттєво економлячи бюджет івент-команди.

Ключові можливості інструменту LiveWall від RegToEVENT

Генерація та вивід UGC-контенту: Сервіс автоматично збирає та транслює на великих екранах дописи з хештегами, фотографії та відгуки відвідувачів із популярних соціальних мереж (Instagram, LinkedIn, Facebook, X). Це підсилює медійну присутність події у цифровому просторі без додаткових витрат на рекламу.

Парсинг B2B-запитів та нетворкінг: Система дозволяє фільтрувати й виводити на екрани користь для учасників – пости з Telegram-чату з пропозиціями співпраці, пошуком партнерів, підрядників чи інвесторів. Або через пряме заповнення форми зворотнього зв’язку. Це перетворює простір залу на інтерактивний майданчик для знайомств.

Миттєві інтерактивні голосування: Учасники можуть брати участь в опитуваннях у реальному часі, просто відсканувавши QR-код на головному екрані зі свого смартфона. Результати голосування миттєво відображаються на екрані.

Монетизація та анонси спонсорів: LiveWall слугує додатковим рекламним носієм. Організатори можуть інтегрувати ротацію рекламних банерів партнерів, підвищуючи цінність спонсорських пакетів.

Оперативне інформування аудиторії: Можливість виведення таймерів зворотного відліку (наприклад, до початку розіграшу або кава-паузи), а також термінових оголошень про зміни в програмі чи збір гостей у конкретних зонах локації.

Технологічне рішення для оптимізації івент-бюджетів

За словами розробників, використання LiveWall вирішує головну проблему організаторів – брак залученості гостей під час виступів та перерв, не вимагаючи від відвідувачів завантаження додаткового програмного забезпечення на смартфони.

Завдяки гнучким налаштуванням модерації івент-команда повністю контролює контент, що виводиться на екрани, відсікаючи спам та нерелевантні повідомлення.

Цей функціонал став доповненням до вже існуючої екосистеми платформи, яка дозволяє закрити весь цикл проведення події від анонсу події через лендінг і збору реєстрацій та продажу квитків до реалізації нетворкінгу на локації і збору фідбеку від учасників.

Дізнатися більше про технічні характеристики модуля, варіанти інтеграції та протестувати новий функціонал можна на офіційному сайті платформи: regtoevent.com/ua/livewall