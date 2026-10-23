SeedWay Oil постачає нерафіновану соняшникову олію оптовим покупцям

SeedWay Oil виробляє соняшникову олію та реалізує її великими партіями для бізнесу. Компанія працює з промисловими споживачами, трейдерами й експортерами, а умови поставки погоджує під конкретний запит. Основна продукція підприємства — нерафінована невиморожена олія українського походження.

Для компаній, яким потрібна соняшникова олія оптом від виробника , SeedWay Oil пропонує співпрацю безпосередньо з переробним підприємством. Йдеться про закупівлю товарних партій для виробничих і торговельних операцій. Обсяг, вимоги до продукту та логістику сторони визначають до укладення угоди.

Яку олію пропонує підприємство

Соняшникова олія оптом від виробника SeedWay Oil

ТОВ «СІДВЕЙ-ОЙЛ» виготовляє нерафіновану невиморожену олію відповідно до ДСТУ 4492:2017. Покупцеві потрібно зіставити специфікацію продукту з власними технологічними вимогами, особливо якщо олія призначена для подальшої переробки.

Формат продажу орієнтований на оптові партії, а не на фасовану олію в роздрібній тарі. Для закупівельника це означає інший порядок підготовки замовлення: потрібно визначити необхідну кількість продукту, місце приймання, спосіб розвантаження та бажаний період поставки. Так постачальник зможе розрахувати пропозицію для реальної операції.

Виробнича база і контроль якості

Переробні потужності SeedWay Oil

Переробні потужності SeedWay Oil розташовані в Миколаївській області, у Новобузькій громаді. Добова норма переробки становить до 150 тонн насіння соняшнику. Ця цифра характеризує обсяг сировини, яку може переробляти підприємство; кількість готової олії залежить, зокрема, від олійності насіння.

Технологічний процес поєднує пресування та екстракцію. Після підготовки насіння частину олії вилучають механічно, а залишкову — з олієвмісного матеріалу в екстракційному цеху. Контроль сировини й продукції здійснює власна виробничо-технологічна лабораторія. У її оснащенні є аналізатор «Інфраскан-105», сушильна шафа та лабораторні млини.

Показники олії, зокрема кислотне число, вологість і вміст нежирових домішок, та документи на партію погоджують під час підготовки угоди.

Від закупівлі соняшнику до продукції переробки

Бізнес-модель компанії охоплює закупівлю українського насіння соняшнику, його переробку та реалізацію отриманої продукції. Поряд з олією підприємство виробляє соняшниковий шрот і лушпиння. Окремий напрям продажу — технічна олія для відповідних промислових потреб, умови щодо якої обговорюють індивідуально.

Для власників сировини передбачена давальницька переробка насіння та соняшникової макухи на договірних засадах. Супутні операції включають приймання, зважування, лабораторний аналіз, облік і підготовку документів. Допомога з логістикою надається за домовленістю в межах співпраці.

Як отримати пропозицію на оптову партію

У зверненні варто зазначити вид продукції, обсяг у тоннах, потрібні показники якості, населений пункт доставки та бажаний строк відвантаження.

Ціна великих партій формується за комерційною пропозицією. Вона залежить від обсягу, ринкових умов і погодженої логістики. Підприємство має автопарк із 18 одиниць вантажної техніки, серед яких є тягачі, напівпричепи-цистерни та самоскиди. Конкретний транспорт і маршрут визначають для відповідного вантажу; можливість самовивозу також обговорюють із покупцем.

Для регулярної співпраці варто одразу окреслити потребу на кілька поставок, щоб погодити обсяги, графік і порядок розрахунків.