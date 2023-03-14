Українська оптика виборола перемогу на світовій виставці в галузі оптометрії та окулярів

Центр зору «Мегаоптика», що розташований у Львові, виборов перемогу на світовій виставці в галузі оптометрії та окулярів MIDO 2023. Мегаоптика здобула нагороду BeStore Innovation Awards, яку отримує краща оптика світу за інноваційність підходів у роботі, фаховість та рівень клієнтського сервісу. MIDO 2023 відбувалась у виставковому центрі Fiera Milano в Італії.

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«Бути тут та представляти Україну – велика честь для нас. Цією перемогою ми хочемо зі сцени МIDО ще раз підкреслити, що українці – це дуже сильна, інноваційна та смілива нація. Отримати нагороду BeStore Innovation Awards і розгорнути прапор України на найвидатнішому світовому майданчику в галузі оптометрії та окулярів – новий статус та відповідальність для Мегаоптики. Ми, українці, вміємо будувати якісні компанії навіть у час, коли виборюємо право на свободу своєї держави. Дякуємо за цю можливість нашим захисникам та захисницям», — каже СЕО Центру зору «Мегаоптика» Тарас Пронів.

У 2023 році виставка MIDO об’єднала десятки тисяч професіоналів з усього світу, які зібралися, щоб представити нові ідеї, поділитися останніми інноваціями галузі та налагодити нові бізнес-партнерства.

«Ми надзвичайно задоволені кількістю людей, які відвідали подію, та її успіхом. MIDO є орієнтиром для сектору окулярів і тому має важливе значення для галузі. Коли ви входите в один із павільйонів, то одразу потрапляєте в атмосферу великого ентузіазму, відкриваєте для себе багато брендів, відчуваєте унікальну атмосферу та маєте можливість зустрітися із всесвітньо відомими особистостями цієї сфери», — прокоментував президент MIDO Джованні Віталоні.

Центр зору «Мегаоптика» на ринку лише три роки, проте об'єднав команду професіоналів із двадцятирічним досвідом в галузі оптометрії та офтальмології. Він має унікальний формат роботи – в одному просторі поєднані розширена діагностика зору, лікування офтальмологічних захворювань та справжній супермаркет з найбільшим в Україні асортиментом окулярних оправ.

MIDO — провідна світова виставка в індустрії окулярів, яка відбувається щорічно з 1970 року й об'єднує представників малого, середнього та великого бізнесу, стартапів та фундаторів у галузі оптики та обладнання. Виставка MIDO – єдина окрема платформа інновацій і нових розробок сфери оптики та офтальмології, а також масштабна В2В подія, де зароджуються нові партнерства. Виставкові експозиції розділені на вісім секторів: Fashion District, Lenses, Design Lab, Tech, Lab Academy та інші. Окрім самої виставки, MIDO включає освітні заходи, Otticlub Space — простір для семінарів, конференцій, воркшопів, присвячений найактуальнішим викликам індустрії зору.