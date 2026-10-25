Українська travel-tech платформа Limotak вдруге поспіль визнана найкращою у світі

Український travel-tech проєкт Limotak, заснований підприємцем Ярославом Пестовим, другий рік поспіль отримав міжнародну нагороду Найкращої платформи у світі по бронюванню преміум перевезень (World's Best Chauffeur Booking Platform) на World Travel Tech Awards 2026. За три роки платформа розширила географію роботи до понад 115 країн і сьогодні конкурує з найбільшими міжнародними гравцями ринку преміальних перевезень.

Українська компанія серед світових лідерів

Міжнародна технологічна платформа Limotak вдруге поспіль стала переможцем престижної премії World Travel Tech Awards у категорії World's Best Chauffeur Booking Platform 2026 — найкраща у світі платформа для бронювання преміальних автомобілів із професійними водіями.

Це вже друга перемога компанії: вперше Limotak отримала відповідну нагороду у 2025 році.

Серед конкурентів української платформи у номінації 2025 року були відомі міжнародні компанії: німецька Blacklane, британська Wheely, американські Savoya та LUXY. Вони працюють у сегменті преміальних перевезень, корпоративної мобільності та обслуговування VIP-клієнтів.

Повторна перемога стала важливим етапом для Limotak, яка вийшла на міжнародний ринок лише у травні 2023 року.

World Travel Tech Awards є частиною міжнародної системи нагород World Travel Awards і відзначає технологічні компанії та інноваційні рішення у світовій туристичній індустрії.

Від лондонської chauffeur-компанії до глобальної платформи

За Limotak стоїть український підприємець Ярослав Пестов, який понад десять років розвиває бізнес у сфері преміального транспорту та туристичних послуг у Великій Британії.

Ідея створення глобальної платформи виникла у 2020 році. Пестов помітив, що міжнародним туристичним агентствам, консьєрж-компаніям та корпоративним клієнтам бракує єдиного технологічного рішення для організації преміальних трансферів у різних країнах світу.

У травні 2023 року Limotak запустила першу версію платформи. Перше замовлення було виконане у Варшаві.

За наступні три роки компанія розширила географію присутності до понад 110 країн, створивши глобальну мережу професійних перевізників.

Штаб-квартира компанії розташована у Лондоні, водночас українська команда відіграє ключову роль в операційній діяльності та розвитку платформи.

«Коли ми запускали Limotak, наша мета полягала не просто у створенні ще одного сервісу бронювання автомобілів. Ми хотіли побудувати глобальну технологічну платформу, яка об'єднає преміальних перевізників у всьому світі та запропонує клієнтам єдині стандарти обслуговування. Те, що ми отримуємо цю нагороду другий рік поспіль, є надзвичайно важливим визнанням роботи нашої команди», — коментує Ярослав Пестов, засновник і CEO Limotak.

Як працює Limotak

Бізнес-модель компанії відрізняється від традиційних транспортних операторів.

Limotak не обмежується власним автопарком або окремим ринком. Платформа об'єднує незалежних ліцензованих перевізників у різних країнах і надає клієнтам можливість замовляти преміальні трансфери через єдину систему.

Компанія розвиває два основні продукти.

Limotak PRO — система миттєвого бронювання, яка дозволяє отримати вартість послуги та підтвердити замовлення без необхідності окремо звертатися до перевізника.

Limotak Marketplace — технологічний маркетплейс, де професійні перевізники конкурують за замовлення, пропонуючи власні ціни.

Платформа орієнтована насамперед на B2B-сегмент: туристичні агентства, консьєрж-компанії, готелі, корпоративних клієнтів і міжнародних партнерів.

Окрему увагу Limotak приділяє контролю якості. Компанія впровадила багаторівневу систему перевірки замовлень, стандартів транспортних засобів і роботи водіїв, включно з обов'язковим використанням спеціального застосунку та підтвердженням готовності до виконання поїздки.

Український бізнес із міжнародними амбіціями

Попри війну та складні умови для українського бізнесу, Limotak продовжує розвиватися як міжнародна технологічна компанія з українським корінням.

Важливою складовою цього розвитку стала команда українських спеціалістів, яка працює над операційними процесами, підтримкою клієнтів і міжнародною координацією.

Для Пестова українське походження проєкту — не лише частина історії компанії, а й доказ того, що українські підприємці можуть конкурувати на найвищому міжнародному рівні.

«Для мене особливо важливо, що за цим результатом стоїть українська команда. Ми побудували міжнародну компанію практично з нуля і сьогодні конкуруємо з брендами, які працюють на ринку значно довше за нас. Я переконаний, що український бізнес здатний не лише виходити на глобальні ринки, а й встановлювати на них нові стандарти», — зазначає Пестов.

Що далі?

Ринок преміальних перевезень залишається фрагментованим: у різних країнах працюють тисячі локальних операторів, які використовують власні системи бронювання, тарифи та стандарти обслуговування.

Limotak прагне змінити цю модель, сформувавши єдину глобальну технологічну екосистему для преміальної наземної мобільності.

Серед пріоритетів компанії — подальше розширення міжнародної мережі, розвиток технологічних продуктів, автоматизація процесів і поглиблення співпраці з глобальними туристичними та корпоративними партнерами.

Дві послідовні перемоги World Travel Tech Awards підтверджують міжнародне визнання молодого бренду, проте головним викликом для Limotak залишається здатність масштабувати бізнес, зберігаючи високі стандарти обслуговування на десятках ринків одночасно.

Для Limotak повторне визнання найкращою платформою у світі стало також важливим репутаційним досягненням напередодні інвестиційного раунду, який компанія планує провести найближчим часом.