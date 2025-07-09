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«Велопланета» — найбільша мережа веломагазинів в Україні
Велосипед — це не просто транспорт. Це стиль життя, свобода руху та джерело позитивних емоцій. Для багатьох українців велосипед став улюбленим способом проводити час: хтось катається у парку, хтось долає сотні кілометрів трасами, а хтось обирає електровелосипед для комфортних поїздок містом без зайвих зусиль.
Коли постає питання, де купити якісний велосипед, екіпірування чи аксесуари, тисячі покупців обирають «Велопланету» — найбільшу мережу веломагазинів в Україні.
Магазини та точки видачі по всій країні
На сьогодні «Велопланета» представлена власними магазинами у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Івано-Франківську. Тут можна не лише придбати велосипед, а й отримати професійну консультацію, підібрати аксесуари, протестувати обладнання та скористатися послугами веломайстерні.
Окрім цього, ще у 12 містах України працюють спеціалізовані точки видачі, де можна забрати вже зібраний та налаштований велосипед, замовлений через інтернет-магазин. Це зручно для тих, хто хоче одразу отримати готовий до катання байк без зайвого клопоту.
Асортимент для будь-яких потреб
«Велопланета» пропонує один із найбільших виборів велосипедів в Україні. У магазинах та на сайті veloplaneta.ua ви знайдете:
- Гірські велосипеди (MTB) для прогулянок лісами, трейлів і гірських доріжок.
- Міські та круїзери, створені для комфортної їзди по асфальту і парках.
- Шосейні велосипеди для швидкісних заїздів та марафонів.
- Гравійники та кросові байки, універсальні для асфальту та ґрунтових доріг.
- Дитячі велосипеди для різного віку.
- І, звісно, електровелосипеди, які стають дедалі популярнішими серед українців завдяки можливості подолати більші відстані без втоми.
Також у «Велопланеті» можна придбати екіпірування, велокомп’ютери, велокрісла, шоломи, інструменти та запасні частини.
Сервіс та інноваційні послуги
У всіх містах, де є магазини «Велопланети», працюють професійні веломастерні. Тут можна зробити передсезонне обслуговування, відрегулювати перемикачі, перебрати амортизацію чи виконати повний ремонт.
А у Києві діє унікальна для України послуга — Guru Fit. Це високоточна система підбору посадки на велосипеді для досягнення максимальної ефективності та комфорту. Ідеально підходить як для спортсменів, так і для тих, хто просто хоче їздити без болю у спині чи колінах.
Зручна покупка та оплата
«Велопланета» робить усе, щоб покупка велосипеда була максимально приємною та доступною:
- Можна придбати велосипед одразу у магазині або замовити на сайті з безкоштовною доставкою по всій Україні.
- Замовлення доставляють у зібраному та налаштованому вигляді, тож вам залишається лише сісти та поїхати.
- Доступна оплата частинами від Монобанку та Приватбанку, що дозволяє розбити вартість покупки на зручні платежі без відчутного удару по бюджету.
Чому обирають «Велопланету»?
- Широкий вибір велосипедів від відомих брендів: Cannondale, Marin, Pride, GT та інших.
- Гарантія та офіційна продукція — жодних «сірих» поставок чи сумнівних моделей.
- Професійна допомога: консультанти та механіки самі захоплюються велоспортом і щиро радять найкраще.
- Все для веложиття: аксесуари, екіп, деталі — у одному місці.
- Зручна логістика — магазини у найбільших містах, 12 точок видачі та безкоштовна доставка по Україні.
Якщо ви шукаєте надійне місце для покупки велосипеда — від дитячого чи міського до гірського чи електровелосипеда — «Велопланета» стане найкращим вибором. Тут вас зустрінуть велоексперти, допоможуть підібрати ідеальний байк та обладнання, а сервіс і гарантія дадуть впевненість у кожному кілометрі вашої подорожі.
Залишається лише зробити вибір і вирушити у власну велопригоду разом з «Велопланетою»!