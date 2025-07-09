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«Велопланета» — найбільша мережа веломагазинів в Україні

«Велопланета» — найбільша мережа веломагазинів в Україні
«Велопланета» — найбільша мережа веломагазинів в Україні

Велосипед — це не просто транспорт. Це стиль життя, свобода руху та джерело позитивних емоцій. Для багатьох українців велосипед став улюбленим способом проводити час: хтось катається у парку, хтось долає сотні кілометрів трасами, а хтось обирає електровелосипед для комфортних поїздок містом без зайвих зусиль.

Коли постає питання, де купити якісний велосипед, екіпірування чи аксесуари, тисячі покупців обирають «Велопланету» — найбільшу мережу веломагазинів в Україні.

Магазини та точки видачі по всій країні

На сьогодні «Велопланета» представлена власними магазинами у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Івано-Франківську. Тут можна не лише придбати велосипед, а й отримати професійну консультацію, підібрати аксесуари, протестувати обладнання та скористатися послугами веломайстерні.

Окрім цього, ще у 12 містах України працюють спеціалізовані точки видачі, де можна забрати вже зібраний та налаштований велосипед, замовлений через інтернет-магазин. Це зручно для тих, хто хоче одразу отримати готовий до катання байк без зайвого клопоту.

Асортимент для будь-яких потреб

«Велопланета» пропонує один із найбільших виборів велосипедів в Україні. У магазинах та на сайті veloplaneta.ua ви знайдете:

  • Гірські велосипеди (MTB) для прогулянок лісами, трейлів і гірських доріжок.
  • Міські та круїзери, створені для комфортної їзди по асфальту і парках.
  • Шосейні велосипеди для швидкісних заїздів та марафонів.
  • Гравійники та кросові байки, універсальні для асфальту та ґрунтових доріг.
  • Дитячі велосипеди для різного віку.
  • І, звісно, електровелосипеди, які стають дедалі популярнішими серед українців завдяки можливості подолати більші відстані без втоми.

Також у «Велопланеті» можна придбати екіпірування, велокомп’ютери, велокрісла, шоломи, інструменти та запасні частини.

Сервіс та інноваційні послуги

У всіх містах, де є магазини «Велопланети», працюють професійні веломастерні. Тут можна зробити передсезонне обслуговування, відрегулювати перемикачі, перебрати амортизацію чи виконати повний ремонт.

А у Києві діє унікальна для України послуга — Guru Fit. Це високоточна система підбору посадки на велосипеді для досягнення максимальної ефективності та комфорту. Ідеально підходить як для спортсменів, так і для тих, хто просто хоче їздити без болю у спині чи колінах.

Зручна покупка та оплата

«Велопланета» робить усе, щоб покупка велосипеда була максимально приємною та доступною:

  • Можна придбати велосипед одразу у магазині або замовити на сайті з безкоштовною доставкою по всій Україні.
  • Замовлення доставляють у зібраному та налаштованому вигляді, тож вам залишається лише сісти та поїхати.
  • Доступна оплата частинами від Монобанку та Приватбанку, що дозволяє розбити вартість покупки на зручні платежі без відчутного удару по бюджету.

Чому обирають «Велопланету»?

  • Широкий вибір велосипедів від відомих брендів: Cannondale, Marin, Pride, GT та інших.
  • Гарантія та офіційна продукція — жодних «сірих» поставок чи сумнівних моделей.
  • Професійна допомога: консультанти та механіки самі захоплюються велоспортом і щиро радять найкраще.
  • Все для веложиття: аксесуари, екіп, деталі — у одному місці.
  • Зручна логістика — магазини у найбільших містах, 12 точок видачі та безкоштовна доставка по Україні.

Якщо ви шукаєте надійне місце для покупки велосипеда — від дитячого чи міського до гірського чи електровелосипеда — «Велопланета» стане найкращим вибором. Тут вас зустрінуть велоексперти, допоможуть підібрати ідеальний байк та обладнання, а сервіс і гарантія дадуть впевненість у кожному кілометрі вашої подорожі.

Залишається лише зробити вибір і вирушити у власну велопригоду разом з «Велопланетою»!