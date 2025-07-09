«Велопланета» — найбільша мережа веломагазинів в Україні

Велосипед — це не просто транспорт. Це стиль життя, свобода руху та джерело позитивних емоцій. Для багатьох українців велосипед став улюбленим способом проводити час: хтось катається у парку, хтось долає сотні кілометрів трасами, а хтось обирає електровелосипед для комфортних поїздок містом без зайвих зусиль.

Коли постає питання, де купити якісний велосипед, екіпірування чи аксесуари, тисячі покупців обирають «Велопланету» — найбільшу мережу веломагазинів в Україні.

Магазини та точки видачі по всій країні

На сьогодні «Велопланета» представлена власними магазинами у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Івано-Франківську. Тут можна не лише придбати велосипед, а й отримати професійну консультацію, підібрати аксесуари, протестувати обладнання та скористатися послугами веломайстерні.

Окрім цього, ще у 12 містах України працюють спеціалізовані точки видачі, де можна забрати вже зібраний та налаштований велосипед, замовлений через інтернет-магазин. Це зручно для тих, хто хоче одразу отримати готовий до катання байк без зайвого клопоту.

Асортимент для будь-яких потреб

«Велопланета» пропонує один із найбільших виборів велосипедів в Україні. У магазинах та на сайті veloplaneta.ua ви знайдете:

Гірські велосипеди (MTB) для прогулянок лісами, трейлів і гірських доріжок.

Міські та круїзери, створені для комфортної їзди по асфальту і парках.

Шосейні велосипеди для швидкісних заїздів та марафонів.

Гравійники та кросові байки, універсальні для асфальту та ґрунтових доріг.

Дитячі велосипеди для різного віку.

І, звісно, електровелосипеди, які стають дедалі популярнішими серед українців завдяки можливості подолати більші відстані без втоми.

Також у «Велопланеті» можна придбати екіпірування, велокомп’ютери, велокрісла, шоломи, інструменти та запасні частини.

Сервіс та інноваційні послуги

У всіх містах, де є магазини «Велопланети», працюють професійні веломастерні. Тут можна зробити передсезонне обслуговування, відрегулювати перемикачі, перебрати амортизацію чи виконати повний ремонт.

А у Києві діє унікальна для України послуга — Guru Fit. Це високоточна система підбору посадки на велосипеді для досягнення максимальної ефективності та комфорту. Ідеально підходить як для спортсменів, так і для тих, хто просто хоче їздити без болю у спині чи колінах.

Зручна покупка та оплата

«Велопланета» робить усе, щоб покупка велосипеда була максимально приємною та доступною:

Можна придбати велосипед одразу у магазині або замовити на сайті з безкоштовною доставкою по всій Україні.

Замовлення доставляють у зібраному та налаштованому вигляді, тож вам залишається лише сісти та поїхати.

Доступна оплата частинами від Монобанку та Приватбанку, що дозволяє розбити вартість покупки на зручні платежі без відчутного удару по бюджету.

Чому обирають «Велопланету»?

Широкий вибір велосипедів від відомих брендів: Cannondale, Marin, Pride, GT та інших.

Гарантія та офіційна продукція — жодних «сірих» поставок чи сумнівних моделей.

Професійна допомога: консультанти та механіки самі захоплюються велоспортом і щиро радять найкраще.

Все для веложиття: аксесуари, екіп, деталі — у одному місці.

Зручна логістика — магазини у найбільших містах, 12 точок видачі та безкоштовна доставка по Україні.

Якщо ви шукаєте надійне місце для покупки велосипеда — від дитячого чи міського до гірського чи електровелосипеда — «Велопланета» стане найкращим вибором. Тут вас зустрінуть велоексперти, допоможуть підібрати ідеальний байк та обладнання, а сервіс і гарантія дадуть впевненість у кожному кілометрі вашої подорожі.

Залишається лише зробити вибір і вирушити у власну велопригоду разом з «Велопланетою»!