Військові заощадили понад 15 млн грн за два місяці роботи програми "Плюси": що купували

Програма “Плюси” допомогла військовим за два місяці зекономити понад 15 мільйонів гривень. Пропозиціями від партнерських бізнесів скористалися понад 200 тисяч разів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Якими пропозиціями користувались

Найбільше військові користувалися послугами таких партнерів:

"Укрзалізниця" — 10 000 квитків із спецрезерву;

"Укрнафта" — 2,5 л пального. Разом зі знижками в кафе мережі АЗК заощаджено 7 млн грн;

"Нова пошта" — 44 000 посилок за 1 грн;

WOG — 570 000 заправлених літрів пального, а разом зі знижками в маркеті та меню мережі — 3 млн грн вигоди.

Ці результати свідчать про популярність програми "Плюси" серед військовослужбовців. Тому є необхідність у її масштабуванні, збільшенні кількості партнерів і пропозицій, наголошує Черногоренко.

Це дозволить захисникам і захисницям не тільки знати, але й відчувати, що про них піклуються, додала вона.

Про програму

У застосунку "Армія+" запустили програму "Плюси", в якій для військовослужбовців будуть доступні спеціальні пропозиції на товари і послуги.

Програма, яка на основі співпраці із бізнесом надаватиме захисникам низку преференцій у повсякденному житті".

Ця програма, заснована на співпраці з бізнесом, надає користувачам застосунку "Армія+" — яких вже 500 000 — доступ до спеціальних пропозицій на товари та послуги, серед яких: знижки на пальне та 30% знижки на меню АЗК "Укрнафта", а також спеціальний резерв квитків в "Укрзалізниці" та інші вигоди.

У майбутньому до програми приєднаються й інші національні компанії, і воїни отримають ще більше привілеїв — від знижок на послуги до пріоритетного доступу до культурних заходів.