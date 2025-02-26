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Військові заощадили понад 15 млн грн за два місяці роботи програми "Плюси": що купували

Військові заощадили понад 15 млн грн за два місяці роботи програми "Плюси": що купували
Пропозиціями від партнерських бізнесів скористалися понад 200 тисяч разів.

Програма “Плюси” допомогла військовим за два місяці зекономити понад 15 мільйонів гривень. Пропозиціями від партнерських бізнесів скористалися понад 200 тисяч разів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. 

Якими пропозиціями користувались

Найбільше військові користувалися послугами таких партнерів:

  • "Укрзалізниця" — 10 000 квитків із спецрезерву;
  • "Укрнафта" — 2,5 л пального. Разом зі знижками в кафе мережі АЗК заощаджено 7 млн грн;
  • "Нова пошта" — 44 000 посилок за 1 грн;
  • WOG — 570 000 заправлених літрів пального, а разом зі знижками в маркеті та меню мережі — 3 млн грн вигоди.

Ці результати свідчать про популярність програми "Плюси" серед військовослужбовців. Тому є необхідність у її масштабуванні, збільшенні кількості партнерів і пропозицій, наголошує Черногоренко.

Це дозволить захисникам і захисницям не тільки знати, але й відчувати, що про них піклуються, додала вона.

Про програму 

У застосунку "Армія+" запустили програму "Плюси", в якій для військовослужбовців будуть доступні спеціальні пропозиції на товари і послуги.

Програма, яка на основі співпраці із бізнесом надаватиме захисникам низку преференцій у повсякденному житті".

Ця програма, заснована на співпраці з бізнесом, надає користувачам застосунку "Армія+" — яких вже 500 000 — доступ до спеціальних пропозицій на товари та послуги, серед яких: знижки на пальне та 30% знижки на меню АЗК "Укрнафта", а також спеціальний резерв квитків в "Укрзалізниці" та інші вигоди.

У майбутньому до програми приєднаються й інші національні компанії, і воїни отримають ще більше привілеїв — від знижок на послуги до пріоритетного доступу до культурних заходів.

Автор:
Ольга Опенько