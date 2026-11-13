Як національний геопортал допомагає громадам краще управляти своїми територіями

Дані про територію громади — земельні ділянки, посіви, ліси, водні ресурси, автомобільні дороги, будівлі, медичні заклади, природно-заповідний фонд та адміністративні межі – створюють і ведуть різні органи державної влади, органи місцевого самоврядування та інші уповноважені держателі. Щоб знаходити й використовувати цю інформацію для управління територіями, на національному геопорталі Національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД) розвивають спеціальні практичні інструменти. Наразі на платформі їх доступно 16.

Це готові рішення для пошуку, перегляду та аналізу геопросторових даних. Користувач може обрати громаду або точку на карті, після чого система відображає доступну інформацію з різних джерел. Інструменти згруповані за напрямами, зокрема сільське господарство, аналіз територій, адміністративний устрій та охорона довкілля. До кожного інструмента опубліковано документацію з поясненням його роботи.

На національному геопорталі також доступні детальні ортофотоплани понад 400 населених пунктів, а також державні дані про деокуповані території та території бойових дій. Частину інструментів, зокрема електронні картки громад та областей, а також інструмент аналізу природно-заповідного фонду, створено за підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).

У реєстрі метаданих уже міститься майже 60 тисяч записів з описами наборів геопросторових даних. Метадані містять інформацію про те, що саме описує набір, хто є його держателем, коли його створили або востаннє оновлювали та за якими правилами його сформували. Це допомагає користувачам знаходити потрібну інформацію й розуміти, у кого її можна отримати.

Через воєнний стан доступ до національного геопорталу наразі обмежено. Користуватися ним можуть уповноважені представники органів державної влади та місцевого самоврядування. Для приватних осіб, компаній та суб’єктів природних монополій доступ залишається обмеженим на час воєнного стану та протягом місяця після його завершення.

Водночас громади й органи влади можуть долучатися до наповнення НІГД: реєструватися на національному геопорталі, описувати власні набори даних у реєстрі метаданих і використовувати доступні інструменти.

Матеріал підготовлено в межах "Проєкту з розвитку потенціалу використання Національної інфраструктури геопросторових даних в Україні" за фінансової підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA).