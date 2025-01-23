Як працює арбітраж GAFTA

Українські зернотрейдери вже давно активно співпрацюють із GAFTA (The Grain and Feed Trade Association), яка є важливим міжнародним гравцем у сфері торгівлі зерновими та кормами. Однією з ключових функцій цієї організації є надання арбітражних послуг для вирішення спорів між учасниками ринку. Давайте розглянемо, як працює цей механізм і на що варто звернути увагу українським компаніям, щоб ефективно захищати свої інтереси.

Арбітраж GAFTA - це швидкий та ефективний спосіб вирішення торговельних спорів за допомогою стандартних контрактних форм GAFTA. Давайте детально розглянемо арбітражні правила та процедури GAFTA.

Вступ до арбітражу GAFTA

Що таке GAFTA? Арбітраж GAFTA розроблений спеціально для задоволення потреб сільськогосподарського сектору, щоб зменшити затримки та витрати, притаманні судовому розгляду, а також сприяти підтримці комерційних відносин.

Незважаючи на коротші строки у порівнянні з більш «класичними» процедурами, арбітражна процедура GAFTA передбачає подвійний рівень юрисдикції для більшості справ. Існує також спрощена процедура, адаптована для менш складних спорів.

Особливості арбітражу GAFTA: що слід знати

Контракти, укладені в рамках стандартів GAFTA, підпорядковуються англійському праву. Це означає, що в разі виникнення конфліктів сторони зобов’язані звертатися до арбітражу, організованого цією асоціацією. Місце проведення арбітражу GAFTA знаходиться в Лондоні. Тим не менш, сторони можуть у письмовій формі вирішити провести слухання в цьому місці або перенести їх в інше місце. На практиці процедура здебільшого проводиться в письмовій формі.

Арбітражна процедура (як і контракти) регулюється англійським правом, зокрема Законом про арбітраж 1996 року.

Організація має звід арбітражних правил (зокрема, GAFTA 125) та групу висококваліфікованих арбітрів, які спеціалізуються на конкретних галузях.

Арбітраж GAFTA передбачає процедури, які значно обмежують участь юристів у процесі. Адвокати можуть бути залучені лише для підготовки документів, таких як позови чи письмові пояснення, що надаються арбітрам. Участь адвокатів на усних слуханнях допускається лише за письмовою угодою обох сторін. Натомість представники зі сфери торгівлі мають право брати участь у слуханнях, що дозволяє сторонам забезпечити професійний підхід до вирішення спору.

Переваги правил GAFTA

Конфіденційність: слухання проводяться в закритому режимі;

Доступність: Арбітраж коштує дешевше, ніж судовий розгляд;

Швидкість: займає менше часу, ніж судовий розгляд;

Якість: Спори розглядаються кваліфікованими арбітрами GAFTA, які мають глибоке розуміння складнощів сучасної торгівлі;

Підтримка: Сторонам може бути надана допомога в поданні документів на розгляд або представництво сторін на слуханнях.

Арбітражна процедура

Арбітражна процедура може передбачати слухання або тільки письмові подання, що містять аргументи сторін. Якщо сторони обирають усну процедуру, вони можуть бути представлені комерційним агентом або, у разі письмової згоди обох сторін, адвокатом.

Докази та слухання

Сторони можуть оскаржити арбітражне рішення протягом 30 днів. Апеляції розглядаються колегією у складі 5 членів, якщо первісне рішення було винесено 3 арбітрами, або 3 членів, якщо рішення було винесено одноособовим арбітром.

Витрати на процедуру

Якщо сторони користуються послугами адвокатів, арбітражний суд вирішує, яку суму судових витрат може відшкодувати переможець. Однак витрати на письмові подання, навіть якщо вони були зроблені юристами, не можуть бути відшкодовані.

Арбітражний регламент GAFTA

Правила відбору проб GAFTA 124: Встановлює стандарти відбору зразків, обробки та тестування товарів у спорах щодо якості та стану.

GAFTA 88: регулює арбітражний розгляд спорів, пов'язаних з якістю та станом товарів, які часто вирішуються за допомогою сертифікатів, виданих у пункті завантаження.

GAFTA 49: встановлює процедуру медіації як альтернативний метод відповідно до угод GAFTA.

GAFTA 125: Арбітражні правила GAFTA 125 визначають правила щодо дефолту, невиконання зобов'язань або інших договірних питань за контрактами GAFTA.

GAFTA 126: Визначає правила призначення надзвичайних арбітрів GAFTA для надання термінової тимчасової допомоги до створення повного складу арбітражу.

GAFTA 48: Визначає правила арбітражного оскарження, забезпечуючи процес оскарження початкового арбітражного рішення.

GAFTA 78 UA: охоплює арбітражний розгляд спорів за українським законодавством, пристосований до контрактів, укладених в Україні або пов'язаних з нею.