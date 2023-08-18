Як працює бізнес таксі в Україні під час війни?

Після початку війни в Україні відбулося багато змін у всіх сферах життєдіяльності українців, зокрема й службах таксі. Викликати авто стало проблематично, особливо перед настанням комендантської години.

Під час дії повітряної тривоги зупиняє роботу міський наземний та підземний транспорт, що спричиняє дискомфорт для людей. Але все це робиться з метою безпеки, і сьогодні в таких реаліях доводиться миритися з цим.

Продовжує роботу таксі 838 в Україні, це надійна компанія, яка надає послуги з перевезення пасажирів у кількох містах по різних областях. З цієї статті можна дізнатися, як працює таксі під час війни та які зміни торкнулися бізнесу.

Таксі під час війни: які зміни відбулися?

У перші кілька тижнів війни істотно скоротилося користування послугами служб таксі, особливо в прифронтових областях. Сьогодні цей показник повернувся на довоєнний рівень.

Багато хто переїхав у безпечніші області по Україні. І для більшості автовласників оптимальним варіантом заробітку стало таксі. Особливо це стосується західних та центральних областей, де спостерігається стабільне зростання попиту на послуги таксі.

Що стосується столиці, то оформити замовлення все також можна різними зручними способами, зокрема й на сайті Taxi838.ua/ua/Kyiv/ або телефоном. За статистикою, сьогодні трохи скоротилася дальність поїздок по місту.

Що змінилося в таксі через війну?

Війна в Україні внесла свої корективи і в роботу таксистів. Так, у деяких сервісах водії можуть бачити дані замовлення - тривалість та дальність поїздки. І таким чином, вони самостійно вирішують - виїжджати їм на замовлення чи ні, щоб встигнути до початку комендантської години.

Інший сервіс також вніс корективи в роботу водіїв. Вони повинні володіти українською мовою та мати паспорт громадянина або документ, який надає право на тимчасове перебування в країні.

На початку війни деякі компанії скасували комісії з водіїв, але через деякий час знову їх повернули. Сьогодні немає комісій у прифронтовому Херсоні. Змінилися й тарифи на послуги таксі, і цьому є низка пояснень.

По-перше, це подорожчання палива, а по-друге, його дефіцит. Водіям було потрібно більше часу, щоб знайти заправку. По-третє, на збільшення середньої вартості проїзду в таксі вплинуло і зменшення пасажиропотоку, оскільки багато людей втратили роботу або скоротився середній розмір зарплати.

Таксі і війна: що впливає на тарифну політику сьогодні?

Це низка факторів, а саме:

попит;

час доби;

кількість водіїв;

час оформлення замовлення (перед початком комендантської години і після повітряних тривог);

затори;

додаткові сервіси тощо.

Деякі служби надають послуги і в комендантську годину. Для цього у водія має бути спеціальна перепустка, але водночас відповідальність компанія не несе, якщо її у таксиста немає.

Кожен самостійно вирішує, коли і як викликати машину, але незнання закону не звільняє від відповідальності. Тому не варто чекати до останнього та викликати авто заздалегідь, щоб встигнути дістатися додому в дозволений час.