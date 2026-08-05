Як продавати дрони державі: які закупівлі проходять через Prozorro

Квадрокоптери типу Mavic, Autel, FPV та інші безпілотники малого класу сьогодні є одним із найзатребуваніших видів техніки для Сил оборони України. Саме про такі дрони йтиметься в цій статті. Їх закуповують як централізовано, так і окремими військовими частинами, громадами та державними установами. Якщо ви є виробником або постачальником, варто розуміти, які закупівлі дронів проходять через Prozorro та як долучитися до них.

Хто закуповує дрони для Сил оборони

Потреба в безпілотниках залишається високою, тому закупівлі для ЗСУ та інших складових Сил оборони здійснюються на різних рівнях. Найбільші контракти централізовано забезпечує Міністерство оборони. Водночас військові частини, органи місцевого самоврядування, державні установи та комунальні підприємства також можуть самостійно закуповувати квадрокоптери за бюджетні кошти.

Окремий напрям становлять закупівлі, які фінансують благодійні фонди, волонтерські організації та бізнес. У таких випадках замовники самі визначають вимоги до товару, а постачальник дронів зазвичай працює з ними напряму, без проведення державних процедур.

Якщо ж компанія планує продаж дронів державі, важливо розуміти, які закупівлі є публічними, які процедури використовуються та як знайти відповідні тендери.

Які закупівлі дронів проходять через Prozorro

Коли дрони купують за бюджетні кошти, замовники мають проводити закупівлі відповідно до законодавства у сфері публічних закупівель. Саме тому значна частина закупівель дронів Prozorro доступна у відкритому доступі навіть в умовах воєнного стану.

Через систему проводять закупівлі військові частини, органи державної влади, громади, комунальні підприємства та інші бюджетні установи. Саме тому в пошуку часто використовують запити «дрони Prozorro», «закупівлі дронів Prozorro», «безпілотники Prozorro» або «Prozorro оборона».

Водночас варто розуміти, що не всі військові закупівлі є публічними. Частина з них здійснюється за спеціальними процедурами або не розкривається з міркувань безпеки.

Які процедури використовують для закупівлі дронів

Якою саме буде процедура, залежить від замовника, обсягу закупівлі та джерела фінансування.

Для великих поставок можуть використовуватися рамкові угоди. Одним із прикладів є закупівлі БПЛА, які Агенція оборонних закупівель проводить за таким механізмом. Спочатку постачальники проходять кваліфікаційний відбір, а вже після цього отримують можливість брати участь у конкретних відборах.

Якщо ж ідеться про менші обсяги, замовники найчастіше використовують відкриті торги з особливостями. Саме такі оборонні тендери часто оголошують військові частини, громади, державні підприємства та інші бюджетні установи.

Ще один інструмент — електронний каталог Prozorro Market. Якщо потрібний товар представлений у відповідній категорії, замовник може провести закупівлю швидше та простіше. За таким принципом можуть здійснюватися й закупівлі FPV або інших типів квадрокоптерів.

Як знайти закупівлі дронів

Якщо ви хочете вийти на державний ринок, насамперед варто регулярно відстежувати нові закупівлі. Знайти їх можна в електронній системі Prozorro за ключовими словами, наприклад «квадрокоптер», «FPV», «Mavic» або «БПЛА». Для участі в процедурах постачальники використовують акредитовані електронні майданчики, через які можна шукати закупівлі, подавати пропозиції та працювати з тендерною документацією.

Як постачальнику взяти участь у закупівлях

Якщо вас цікавить, як продавати дрони державі, перший крок — зареєструватися на акредитованому електронному майданчику. Саме через нього постачальники знаходять актуальні закупівлі, подають пропозиції та беруть участь у процедурах.

Перед поданням пропозиції варто уважно ознайомитися з вимогами замовника, перевірити технічні характеристики товару та підготувати необхідні документи. Для різних процедур перелік вимог може відрізнятися, тому кожну закупівлю потрібно аналізувати окремо.

Попит на дрони для ЗСУ та інших складових Сил оборони залишається високим, а разом із ним регулярно з'являються нові державні закупівлі. Якщо компанія пропонує якісну продукцію та відповідає вимогам замовників, участь у таких процедурах може стати ще одним стабільним напрямом розвитку бізнесу. Головне — розуміти, як працюють оборонні закупівлі, уважно аналізувати вимоги та своєчасно подавати пропозиції.