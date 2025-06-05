Як SEO допомагає досягати успіху в бізнесі: розбираємося з експертами

Чи знаєте ви, що Google обробляє щосекунди 40 000+ пошукових запитів? Це близько 3,5 млрд пошуків на добу. Майже 1,2 трлн на рік! Яка вірогідність, що користувач знайде саме ваш сайт за своїм запитом?

Експерти ITForce за багаторічну практику встановили, що без комплексного SEO шанси на потрапляння ресурсу в топ пошукової видачі хоч і не близькі нулю, але не надто високі. Це як водити наосліп: їхати можна, однак наскільки успішно – питання відкрите.

За словами одного з фахівців команди:

«SEO-просування допомагає аудиторії бачити ресурси, які відповідають її об'єктам інтересів у певний момент. Тож коли користувач шукає «купити айфон Київ», то легко знайде ваш сайт, якщо він містить подібні вислови у текстовому контенті.»

Тобто так, можливо, ваш сервісний портал чи магазин потраплятиме в поле зору потенційних клієнтів, однак це буде не закономірна видача на пошукові запити.

Чому саме SEO є каталізатором продажів для бізнесу?

Алгоритми пошукових систем, зокрема Google, працюють наступним чином:

Вміст сайтів індексується (якщо це не забороняється налаштуваннями сторінок та ресурсів).

Індексовані сторінки ранжуються відповідно до визначених правил, розподіляються за кластерами тощо.

При отриманні пошукового запиту система враховує низку факторів, наприклад, ГЕО, й видає перелік сайтів, які, як вважає, зацікавлять користувача.

Іншими словами:

«Якщо ви працюєте над SEO свого сайту, то ваша ЦА у 90% випадків знаходить сайт при використанні примітивного пошукового запиту. Якщо ні – конкуренцію виграє той, хто вчасно оптимізував семантичне ядро з урахуванням поточних трендів кластера.»

Є кейс з SEO оптимізації та просування, що підтверджує цю тезу. Органічний трафік зростає пропорційно якості SEO, а посилання з першої сторінки пошукової видачі за пріоритетними запитами творять дива.

Збільшується не лише кількість візитів на цільову сторінку чи сайт з якісним SEO, але й час, проведений на них. Також це сприяє переходу на інші сторінки. В ідеалі – виконанню цільової дії, наприклад, оформленню замовлення.

Як SEO-стратегія допомагає бізнесу?

Якщо коротко – саме SEO гарантує довгостроковий профіт від інвестицій у маркетинг. Є мінімум 5 причин обрати цей тип просування.

Причина 1 – тривала рентабельність без значного впливу на маркетинговий бюджет:

«Оплачені ADS та інші типи рекламування втрачають ефективність з останнім центом на рахунку облікового запису. SEO, навпаки, з часом лише розквітає, краще індексується та ранжується, виводячи сторінки в топ пошукової видачі.»

Причина 2 – цільова аудиторія, яка вже знаходиться в процесі покупки:

«Якщо користувач шукає, наприклад, «купити навушники Луцьк» і бачить у перших рядках видачі ваш сайт – він у 100% випадків відкриє його. І якщо ланцюжок продажів налаштований правильно, його влаштує ціна – успіх гарантований.»

Причина 3 – лояльність аудиторії до бізнесу, що дбає про їхній UX:

«SEO – це не лише про ключові слова. Це комплекс дій, спрямований на те, щоб користувачу подобалось взаємодіяти з вашим сайтом у процесі покупки.»

Причина 4 – рівень трасту до бізнесу з боку потенційних клієнтів:

«Google вкрай неохоче виводить «сірі» ресурси в топ пошукової видачі. Користувачі також рідко меланхолійно гортають сторінки далі 2-3. Тож присутність на першій сторінці, а краще в топ 10 – потужний драйвер продажів.»

Причина 5 – SEO як ключ до розуміння клієнтів:

«Аналізуючи кластерні показники, ви знатимете, що та як гуглить ваша цільова аудиторія, як взаємодіє з сайтом, де найчастіше зупиняється тощо. Врахувавши ці моменти, зможете покращити воронку продажів і збільшити прибутковість бізнесу.»

Тобто SEO – ваш надійний партнер у контексті просування всіх типів сайтів – як сервісних та комерційних, так і інформаційних, – який грає вдовгу. Тож використовуйте SEO просування, щоб збільшувати трафік і пропонувати клієнтам кращий досвід, ніж ваші конкуренти!