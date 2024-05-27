Як технології допомагають зробити фінанси доступнішими

Свого часу банківські картки були революційною інновацією, яка змінила світ фінансів. Але відтоді минуло чимало часу та з’явилися принципово нові технології. Сьогодні зробити електронний платіж навіть простіше, ніж дістати готівку з гаманця. Artem Lyashanov, CEO компанії bill_line , розповідає про інновації, які роблять фінансові операції ще доступнішими.

1. Біометрична автентифікація

Ми вже звикли підтверджувати платежі, прикладаючи палець до сканера відбитків. Але це лише перша сходинка на шляху до зручних фінансових продуктів. Уже зараз тестуються такі технології:

Розпізнавання облич у банкоматах і терміналах. Зняття готівки без картки й навіть смартфона — просто усміхніться в камеру!

Розпізнавання голосу. Довірте Алексі, Кортані чи іншим голосовим помічникам замовлення базових продуктів. Не відволікайтесь на перекази — просто підтвердьте свій намір кодовою фразою.

Чесні кредити. Технології біометричної автентифікації дають змогу розпізнавати емоції по голосу й виразу обличчя. Завдяки цьому фінтех-компанія може отримати своєрідний «детектор брехні», який спрощує перевірку платоспроможності під час оформлення кредитів.

2. Штучний інтелект

Управління капіталом та інвестиції — одні з найскладніших напрямів у фінансовій сфері, які вимагають високої кваліфікації. Або ж застосування предиктивної аналітики на базі штучного інтелекту. Ця технологія дає змогу прогнозувати вартість активів і знаходити найвигідніші способи проведення трансакцій.

Штучний інтелект також здатен автоматизувати рутинні процеси на кшталт:

оплати рахунків — не просто перекаже гроші, а й перевірить документ перед проведенням операції;

податкової звітності — збере дані з різних джерел та правильно заповнить форми;

нерегулярних платежів — виявить та автоматично виправить помилки, виключивши несподівану втрату грошей.

3. Платежі в месенджерах

Бізнес поступово стає соціальнішим, освоюючи нові канали комунікацій. Серед них — групи й боти в месенджерах, які продають товари й послуги. За даними компанії bill_line, 80% їхніх клієнтів хотіли б проводити платежі у цих застосунках, не відкриваючи нове вікно.

Така можливість уже є. Artem Lyashanov каже, що пріоритетним напрямом інтеграції наразі є Telegram, який активно нарощує авдиторію та створює нові сервіси. Але схожі рішення існують і в інших застосунках, наприклад у Viber, Facebook Messenger і WhatsApp.

4. Відкриті фінанси

Один із трендів — аналіз історії трансакцій для навчання штучного інтелекту. Щоб мотивувати користувача добровільно передати їх, фінтех-компанія зазвичай використовує персональні пропозиції та допомогу в організації персональних фінансів. Уже існує чимало подібних сервісів, які дають змогу оптимізувати витрати та знайти найвигідніші фінансові продукти.

Передача персональних даних у цьому випадку не є загрозою для безпеки. Інформація обробляється в знеособленому вигляді. За нею не можна відстежити трансакції до конкретної людини та завдати шкоди її репутації. Відкриті фінанси — це взаємовигідний обмін з мінімальними ризиками.

А що буде далі?

Експерти мають різні прогнози щодо майбутнього фінтех-індустрії. Один із них — це створення централізованих баз даних, які можуть використовуватися різними компаніями. Це дасть змогу бізнесу миттєво робити персоналізовані пропозиції, що точно відповідають потребам і вподобанням клієнтів.

Альтернатива — повна децентралізація. Застосування блокчейну дасть змогу проводити фінансові операції взагалі без посередників — швидко, зручно, з мінімальними витратами ресурсів. Це підвищить рівень безпеки та значно зменшить ризики шахрайства.

Але насправді розвиток фінтех-сфери — дуже складний процес, на який впливає багато різноманітних факторів. Тому в реальності ми побачимо елементи обох прогнозів — максимально персоналізовану фінансову галузь із елементами децентралізації та високоефективними системами безпеки.