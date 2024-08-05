Як вибрати комбопідсилювач для новачка: Повне керівництво

Невід’ємною частиною гри на електрогітарі є застосування комбопідсилювача. Він представляє собою конструкцію з динаміка та підсилювача і застосовуються з електрогітарами, бас гітарами та гібридними інструментами. Комбопідсилювач надає звучанню певного характеру та тембру.

Існує три основних види комбопідсилювачів:

Лампові;

Транзисторні (до них належать також і цифрові);

Гібридні (в конструкції застосовані лампи і транзистори).

Лампові комбіки дають найчистіший звук та теплий відтінок тембру. Це однозначно дуже гарне рішення, якщо ви найбільше цінуєте саме якість і глибину звуку. Однак, це досить крихкий та ніжний вид підсилювачів через свою конструкцію. Транспортувати його треба дуже акуратно. Крім того, він відчутно дорогий, бо потребує регулярної заміни ламп.

Транзисторні види найбільше підходять початківцям, бо коштують дешевше, а працюють надійніше. Якість звуку все ж відстає від лампових, але для освоєння початкового етапу використання такої техніки цей буде найкращим.

Обираючи обладнання враховуйте й потужність, аби даремно не переплачувати:

Для дому 10-30 Вт;

Для студії 50-100 Вт;

Для концертного виступу 1-2 кВт.

Отже, для домашньої практики достатньо транзисторного комбопідсилювача з потужністю до 30 Вт.

Існує дуже великий вибір брендів, що виробляють таку техніку: Ampeg, Fender, Cort, Marshall, Yamaha та інші. Вважається, що Fender переважно рекомендується для більш спокійних жанрів: джазу, фолку та блюзу, наприклад. Marshall прекрасно підходить для тих, хто виконує рок. Більшість інших брендів універсальні.

Тип кабінету та кількість і розмір динаміків

Закриті кабінети створюють направлений та зосереджений звук. У відкритих типах, де немає задньої стінки, він широкий та розсіяний. Компромісний варіант – напіввідкритий.

Менший діаметр динаміків формує прозорий та чистий звук, тоді як великий – глибокий та насичений. Розміри динаміків варіюються від 6.5 дюймів до 12 (найпоширеніші розміри). Динамік може бути один, або два. Також є моделі з можливістю заміни динаміків, залежно від потреби.

Ефекти та можливості

Серед найпоширеніших ефектів, що персоналізують виконання є ревербація, хорус, дилей, драйв та інші. У покращених моделях є «петля ефектів», що за допомогою роз’ємів та педалі може додавати ефект уже після секції передпосилювача.

Двох або трьох-полосний еквалайзер теж присутній у всіх моделях підсилювачів. Якщо комбопідсилювач має кілька каналів, то кожен канал може налаштовуватись еквалайзером окремо. Під’єднання до ПК можливе з допомогою USB або Bluetooth.

Для невеликих комбіків можливе живлення від батарейок чи вбудованого акумулятора.

Враховуйте усі згадані характеристики та можливості обираючи свій перший комбопідсилювач, аби він задовольнив усі потреби та бажання для повноцінної творчості, але й не був дорогим та надто потужним.