Які машини купують українці для особистого використання: найпопулярніші моделі

Кожного року українці оновлюють свій автопарк, користуючись послугами автосалонів чи переглядаючи в мережі оголошення продажу автотранспорту. Нині без автівок не обійтися, адже вони стали не лише засобом пересування, а й незмінною частиною сучасного життя, де люди надають перевагу економічності та практичності.

При виборі машини українці враховують багато факторів:

витрати на паливо;

комфорт;

надійність;

доступність запчастин;

вартість обслуговування.

Звісно, пандемія, війна та економічна нестабільність суттєво вплинули на ринок вживаних і нових авто. Однак попит не зменшився – українці масово купують машини, віддають перевагу перевіреним брендам і шукають найкраще співвідношення ціни та якості. Які ж моделі найчастіше обирають для особистого користування?

Volkswagen Passat – вибір для того, хто цінує комфорт

Volkswagen Passat залишається беззаперечним лідером серед вживаних авто в Україні. Його обирають за надійність, зручність у керуванні та доступну вартість обслуговування. Особливо популярні моделі B6 та B7, які демонструють високу витривалість і заощаджують пальне.

Завдяки простому дизайну та функціональності, Passat підходить як для міських поїздок, так і для далеких подорожей. Водії відзначають його зручний салон, великий багажник і стійкість на дорозі. Ці характеристики роблять авто універсальним і зручним у використанні для всієї родини.

Skoda Octavia – практичність у кожній деталі

Skoda Octavia – ще один улюбленець українських автомобілістів. Ця модель поєднує німецьку якість (адже бренд належить концерну Volkswagen) та чеський підхід до ергономіки. Octavia ідеально підходить як для молодих водіїв, так і для сімей з дітьми.

Поширеними є дизельні версії з механічною коробкою передач, хоча чимало українців обирають і бензинові варіанти. Авто має простору кабіну, передбачає мінімальні витрати на паливо і чудово справляється з українськими дорогами. Завдяки великій кількості доступних запчастин, ремонт та технічне обслуговування не створюють проблем.

Renault Duster – ідеальний варіант для сільських і міських доріг

Універсальний кросовер Renault Duster поступово завойовує серця українців. Його цінують за прохідність, доступність та витривалість. Обравши цей транспорт, водії отримують за відносно доступну ціну автомобіль з елементами позашляховика.

Duster чудово показує себе на бездоріжжі, у сільській місцевості та на зимових дорогах. При цьому він економно витрачає пальне й не потребує дорогого обслуговування. Особливо актуальним є для жителів передмість і невеликих міст, де асфальт не завжди в найкращому стані.

Toyota Camry – символ надійності та комфорту

Camry завжди була автомобілем, який асоціюється з японською якістю та надійністю. Її вибирають люди, які шукають комфорт, люблять плавну їзду та розраховують на довготривалу експлуатацію без постійних поломок. Незважаючи на не надто низьку вартість, Camry тримається серед лідерів. Водії цінують її за тишу в салоні, безпроблемний двигун і добротну зборку.

Camry часто купують у якості першого нового авто або для заміни вживаного європейського седана. Ця модель оптимально підходить тому, хто щодня проводить багато часу за кермом і хоче отримувати максимум комфорту.

Українці вміють рахувати кошти й при цьому цінують якість. Саме тому вони обирають моделі, які пройшли перевірку часом і дорогами. Їхні покупки є результатом усвідомленого вибору, а сам вибір – компромісом між вартістю, комфортом та надійністю. Незалежно від бренду, водії на www.ndo.ua обирають машини, які відповідають реальним потребам: від поїздок на роботу до подорожей по Україні.