Який пластик вибрати для 3D-принтера? Де можна купити? – LBL

Вибір якісного пластику для 3D-принтера є ключовим елементом процесу друкування на принтері. Пластик впливає не тільки на якість кінцевого продукту, а й на технічні характеристики процесу, серед яких температура, швидкість і надійність. Якщо ви тільки розпочинаєте свій шлях в 3D-моделюванні, варто обрати матеріал, що відповідає вашому запиту. В цьому матеріалі ми розглянемо найбільш розповсюджені види пластику та дамо поради, як правильно вибирати матеріал для друку.

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Види пластику для 3D-принтера

На ринку представлено декілька основних видів пластику для 3D-друку, кожен з яких підходить для різних проєктів:

● PLA (Полілактид): оптимальний матеріал для тих, хто тільки вчиться 3D-друку, екологічний та біорозкладний. На сайті кампанії купити PLA пластик можна, якщо ви плануєте друкувати на низьких температурах. Крім того, матеріал вирізняється хорошою адгезією та мінімальним ризиком деформації. Оптимальне рішення для декоративних виробів, моделей і прототипів;

● ABS (Акрилонітрил-бутадієн-стирол): вирізняється міцністю та термостійкістю, оптимальне рішення для функціональних частин, на кшталт корпусів та деталей машин. Однак вимагатиме вищих температур в процесі друку і може деформуватися;

● PETG (ПЕТ-Гліколь): універсальне рішення, яке поєднує у собі властивості PLA та ABS. Гнучкий, вологостійкий й міцний. Підійде як для друку декоративних виробів, так і для деталей, що піддаються механічним навантаженням.

● TPU (Термоеластопласт): гнучкий та еластичний матеріал, який варто використовувати для друку виробів, від яких вимагається гнучкість, наприклад, чохлів або гумових деталей.

Як вибрати пластик для 3D-принтера?

Перш за все варто враховувати те, який виріб ви плануєте виготовити, а вже відштовхуючись від цього обирати матеріал. Але узагальнюючи рекомендації професіоналів можна виділити такі моменти:

Для тих, хто тільки вчиться друкувати оптимальним PLA пластик, адже він є простим у використанні та не вимагає спеціальних умов для друку. Та для більш міцних деталей слід розглядати ABS або PETG, тому що вони підходять для елементів, які витримують механічні навантаження. У випадку, якщо планується виготовляти еластичний виріб, то TPU пластик стане вдалим рішенням.

Чому варто замовити пластик для 3D-принтера саме в LBL?

Завдяки тривалій присутності на ринку магазин LBL зміг досягти балансу в якому поєднується все, що має включати в себе якісний спеціалізований магазин. Звернувшись до LBL, ви отримуєте можливість придбати надійні матеріали, які відповідають високим стандартам. Професійність команди, широкий асортимент і швидка логістика роблять покупку у LBL вигідною. LBL гарантує якість та стабільність кінцевого результату друку.

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