Який РЕБ купити для ефективного захисту військових?

Поки військові в запеклих боях захищають нас на “нулі”, цивільні українці мають робити все, щоб допомогти ЗСУ будь-яким доступним способом, бо це запорука нашого виживання.

Волонтери, родичі військових не лише опікуються тим, щоб купити fpv дрон для ЗСУ, а нерідко шукають ефективні засоби радіоелектронної боротьби, або РЕБ, які допоможуть зберегти життя наших вояків. Перш ніж ви почнете міркувати, який РЕБ купити , давайте трохи розберемося, які бувають системи РЕБ і як вони працюють, щоб наша допомога була доречною і дієвою, а кошти витрачені розумно.

Коли українські штурмові війська просуваються вперед, пішки, на техніці, на машинах, російські війська пускають в хід дрони, намагаючись вразити наших вояків. Ворожий дрон керується з пульта, сигнал з пульта на дрон передається на певних частотах. РЕБ має метою створити в цьому самому діапазоні частот такі перешкоди, шум, щоб безпілотник противника втратив зв’язок з оператором, тобто втратив керування, і впав. Крім керування дроном, РЕБ може впливати на відеосигнал і гасити його. Коли канал відеозв’язку переривається, оператор не бачить, куди летить його дрон, і, відповідно, не може нанести ураження.

Всі системи РЕБ можна розділити на 2 категорії: направленої дії (як от відома антидронова рушниця), і купольні, тобто такі, що діють навколо на 360 градусів. Один з основних параметрів різних РЕБ — діапазони частот, на яких вони працюють. Докладно про характеристики різних систем можна дізнатись на drontech.com.ua , де представлені різні варіанти, від малих РЕБ “Оберіг” направленої дії, вагою близько 3 кг, які тримають в руці, до РЕБ в рюкзаку і до систем РЕБ розміром з велику валізу і вагою понад 40 кг.

За способом використання системи РЕБ є: призначені для піхоти — легкі, здебільшого направленої дії; РЕБ на авто — здебільшого купольної дії, але можуть бути і направленої, розмір може бути різний. РЕБ для захисту стаціонарних об’єктів: складів боєприпасів та інших — тут потрібен потужний купольний (всеспрямований) РЕБ, що налаштовується на різні діапазони частот, щоб погасити будь-який сигнал ворожих Мавіків і FPV дронів, що намагатимуться атакувати об’єкт.

Також прикриття РЕБами потребують евакуаційні медичні групи, що забирають наших поранених з поля бою і доставляють в госпіталі. Для них найкраще підійде РЕБ, що встановлюється на авто, і знову ж таки, ключовий момент — це діапазони частот, тому багатодіапазонна система РЕБ є пріоритетом у порівнянні з однодіапазонними системами. Адже підступний ворог постійно змінює частоти, на яких літають їх безпілотники, і якщо наші не мають засобу РЕБ, що працює саме в потрібному діапазоні, погасити ворожі дрони не вдасться.

Сподіваємось, ця інформація буде корисна для волонтерів і всіх, хто допомагає, збирає кошти, закуповує захист для наших бійців.