23 червня у Києві відбудеться Український будівельний конгрес

6 000 учасників, дискусії про відбудову та архітектурно-девелоперський конкурс "Творець року".

Цього літа Київ прийме одну з найбільших галузевих подій країни – Український будівельний конгрес (UBC), що збере провідних девелоперів, інвесторів, архітекторів та урбаністів для обговорення стратегії розвитку міст у контексті повоєнної відбудови.

Захід відбудеться 23 червня 2026 року на третьому поверсі КВЦ "Парковий" у Києві. За попередніми оцінками організаторів, очікується понад 6 000 гостей – представників девелоперського бізнесу, фінансового сектору, органів місцевого самоврядування та профільних асоціацій.

Порядок денний: від інвестиційного клімату до євроколії

Центральна тема конгресу – "Просторове планування майбутнього: як стратегія розвитку формує нові українські міста". Програма охоплює широке коло питань: інвестиційні тенденції 2026–2027 років, роль індустріальних парків у процесах відбудови, реформи житлової політики та державні програми як інструмент розвитку.

Окремим предметом дискусії стане питання євроколії – інфраструктурного проєкту, навколо якого тривають суперечки між прихильниками прискореної євроінтеграції та тими, хто застерігає від надмірного навантаження на існуючі транспортні системи.

Хто говоритиме

До участі в панельних дискусіях запрошені перші особи найбільших девелоперських структур країни. Серед підтверджених учасників – Андрій Вавриш, засновник та CEO SAGA Development; Роман Давимука, CEO Avalon; Андрій Семенов, керівник UDP; Іван Молчанов, співвласник Stolitsa Group; Борис Голденштейн, засновник та CEO холдингу ZEZMAN; Ярослав Корніяченко, Founder та CEO Vlasne Misto; Сергій Одарич, засновник та керівник ODA Group; Ігор Гуда, засновник та голова ради директорів "Креатор-Буд"; Олександр Селезньов, CEO та власник SPATIUM Group; Ігор Ільчишен, засновник Arha Group; Анна Лаєвська, CEO SIGMA+.

Питання державної політики на конгресі представлятимуть Наталія Козловська, заступниця міністра розвитку громад та територій України, та Олександр Свистунов, головний архітектор міста Києва. Від фінансового блоку виступить Євген Мецгер, голова правління "Укрфінжитло" – державної компанії, що адмініструє програму пільгової іпотеки "єОселя".

Серед запрошених аналітиків і стратегів – Андрій Длігач, засновник і голова Advanter Group; Дмитро Карпіловський, засновник УкрІнвестКлубу та професійний інвестор; Марк Кестельбойм, CEO WELL-BEING CONTECH. Архітектурний вимір дискусій представить Анна Іскіердо – архітекторка, громадська діячка, співзасновниця та СЕО архітектурно-проєктної компанії АІММ. Модерує програму телерадіоведучий Олег Борисов.

"Творець року 2026": перший галузевий конкурс при конгресі

Паралельно з діловою програмою вперше проводиться конкурс "Творець року 2026" – ініціатива, спрямована на відзначення кращих рішень в архітектурі, девелопменті та урбаністиці. До участі запрошуються архітектори, девелопери, урбаністи, ландшафтні дизайнери та інженери.

Дедлайн подачі конкурсних робіт – 17 червня. Кваліфікаційний відбір відбудеться 19 червня, засідання журі – 22 червня, напередодні конгресу. Детальніше про умови участі – на сайті ubc-ua.info.

Організатором виступає медіагрупа DMNTR. Серед партнерів конгресу 2026 року – Креатор-Буд, Intergalbud, RIEL, A Development, Saga Development, DIM Group, UDP, Avalon, Taryan Group, Stolitsa Group, Gefest та інші компанії ринку.

Конгрес працюватиме з 8:00 до 21:00. Участь можлива у форматі VIP-гостя, спікера або партнера заходу.

Детальна інформація та реєстрація: ubc-ua.info