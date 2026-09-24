АГРОМАТ разом із партнерами презентували українську керамічну галузь на головному світовому майданчику

У Болоньї (Італія) триває міжнародна виставка кераміки та оснащення для ванних кімнат Cersaie 2026 – одна з ключових подій для галузі, яка щороку збирає понад 500 провідних виробників та близько 100 000 відвідувачів з усього світу. Команда АГРОМАТ увійшла до складу української делегації та презентувала компанію на обʼєднаному стенді Української асоціації кераміки.

22 вересня стенд УАК відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол України в Італії Ігор Брусило. Під час візиту він ознайомився з експозицією, поспілкувався з представниками компаній та відзначив важливість представлення українського бізнесу на міжнародному професійному майданчику попри виклики війни.

"Повномасштабна війна суттєво впливає на ведення бізнесу, але попри всі щоденні виклики українські підприємства працюють, розвиваються та впевнено виходять на міжнародний рівень. І сьогодні в Італії ми бачимо професійні стенди, якісну продукцію та вмотивованих людей. Бачимо, що український бізнес нічим не поступається жодній країні світу, навіть італійським виробникам. Дякую вам за це. Ми також проводимо робочі зустрічі та переконані у зацікавленості місцевого уряду в налагодженні звʼязків. Зараз наше завдання мінімум – відновити та посилити прямі контакти між українським та італійським бізнесом, а головне – зберегти цю співпрацю на майбутнє", – зазначив Ігор Брусило, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Італії.

До зустрічі долучилися генеральний директор Confindustria Ceramica Армандо Каф'єро, виконавчий директор Tile Council of North America Ерік Астрачан, міністр підприємств і виробництва Італії Адольф Урсо, співвласниця ГК "Епіцентр" Галина Герега, а також представники компаній-учасниць Української асоціації кераміки – АГРОМАТ, Mario, EdPlit та Clay Kyiv.

"Ми щиро вдячні організаторам Cersaie за відчутну підтримку – Україні завжди надають одну з найкращих локацій. Цього року на об'єднаному стенді поруч із компанією АГРОМАТ представлені перспективні українські бренди: виробник рушникосушарок та радіаторів опалення Mario, розробники інноваційних аксесуарів для сантехніки EdPlit та бренд неконвеєрного декору з глини Clay Kyiv. На жаль, через війну сьогодні в Україні працюють лише два заводи з виробництва керамічної плитки із шести. Проте своєю участю у виставці такого масштабу ми даємо світовій професійній спільноті чіткий сигнал: галузь жива, тримається та готова відродитися у будь-який момент", – додає Сергій Войтенко, президент Української асоціації кераміки та співзасновник АГРОМАТ.

Центральним елементом експозиції стала мозаїка "Український фенікс", створена художниками майстерні Monumentta. Вона зібрана з фрагментів плитки, знайдених на згарищі найбільшого складу АГРОМАТ після цілеспрямованої російської атаки наприкінці серпня.

Попри втрату приміщень, техніки та товарів, команда зберегла найцінніше – людей, які продовжують відновлювати бізнес і працювати задля перемоги. Зібрані з попелу уламки кераміки перетворилися на символ відродження, невгасимої жаги до життя та здатності українців відбудовувати свій дім і країну.