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Alliance bank запускає в Києві мережу валютообмінних банкоматів нового покоління

Alliance bank
Фото надане пресслужбою Alliance bank

У Києві запрацювали перші 10 валютообмінних банкоматів від Alliance bank. Це новий формат самообслуговування, що дозволяє швидко та зручно обмінювати готівкову валюту без каси, черг і навіть без картки.

Банкомати підтримують валютні операції з гривнею, доларом США та євро — як купівлю, так і продаж. Обмін відбувається миттєво та без комісій.

Це перші в Україні банкомати формату cash recycling, які дозволяють здійснювати обмін готівки без зарахування коштів на рахунок і без обов’язкової наявності картки клієнта.

У банку зазначають, що встановлення валютообмінних банкоматів — це лише початок масштабного проєкту зі створення сучасної мережі пристроїв самообслуговування від Alliance bank. Згодом вона стане повноцінним доповненням до відділень банку з усім необхідним функціоналом.

Проєкт передбачає кілька етапів:

1. Літо 2025: встановлення 50 валютообмінних банкоматів у Києві з можливістю купівлі та продажу валюти за вигідними курсами.

2. Наступний етап: розширення функціоналу банкоматів — поповнення рахунків і карток, прийом виручки, погашення кредитів і видача готівки.

3. У подальшому: встановлення банкоматів по всій Україні та додавання функціоналу всіх видів платежів, оформлення кредитів і депозитів.

Де знайти валютообмінні банкомати?

Адреси нових банкоматів можна знайти в розділі "Валютно-обмінні банкомати" на сайті Alliance bank.

Банківська ліцензія НБУ № 97 від 17 листопада 2011 року.