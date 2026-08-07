АМКУ пропонує переглянути податки на пальне через зростання світових цін

Антимонопольний комітет запропонував Кабінету Міністрів розглянути тимчасове коригування окремих податкових складових ціни пального під час різкого зростання світових котирувань. В АМКУ зазначають, що податки формують понад 40% роздрібної ціни бензину та дизпального, а зростання витрат може послабити конкуренцію і витіснити з ринку частину невеликих операторів АЗС.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМКУ.

АМКУ 6 серпня розглянув стан конкуренції та поглиблення кризи на ринках світлих нафтопродуктів. За даними комітету, під час кризи світові індекси та ціни на такі нафтопродукти зростали більш ніж на 100%.

Закупівельна вартість пального в Україні формує майже половину його роздрібної ціни. Ще понад 40% припадає на податкове навантаження — ПДВ та акциз.

Оскільки ПДВ залежить від митної вартості пального та акцизу, зростання світових цін додатково збільшує і суму цього податку. У результаті витрати спочатку зростають для операторів ринку, а згодом закладаються у роздрібну ціну для споживачів.

Додаткове фінансове навантаження створює і необхідність формувати мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. В АМКУ вважають, що одночасне зростання закупівельної вартості, податків і витрат на резерви може погіршити можливості операторів конкурувати за ціною.

Найбільше це може позначитися на невеликих мережах АЗС. Серед можливих наслідків комітет називає вихід окремих компаній із ринку, послаблення конкурентного тиску та зростання концентрації.

АМКУ звернувся до Кабміну з пропозиціями щодо вдосконалення державного реагування на кризові явища на паливному ринку. Зокрема, комітет пропонує розглянути механізми тимчасового коригування окремих податкових складових ціни імпортованого пального під час різких стрибків світових цін.

Також АМКУ вважає доцільним переглянути механізм оподаткування операцій, пов’язаних із формуванням мінімальних запасів нафтопродуктів.

У комітеті наголошують, що йдеться саме про пропозиції уряду. Рішення про зміну податкового режиму наразі не ухвалено.

Додамо, гуртові ціни на дизпальне в Україні вперше за останній місяць знизилися, що зменшило ризик його подорожчання до 100 грн за літр. Водночас проблеми з постачанням пального ще не вирішені, а напружена ситуація на ринку може зберігатися до середини серпня.