Банківська картка з безкоштовним обслуговуванням: міф чи реальність у подорожах

Плануючи подорож, кожен хоче уникнути зайвих витрат на банківські послуги. Особливо це стосується питань відкриття картки, її обслуговування, переказів та зняття готівки. Картка з мінімальними комісіями за основними операціями – не просто маркетинговий слоган, а реальна можливість заощадити під час подорожей: платежі без комісії банку (відповідно до тарифів), які дозволяють зосередитися не на веденні бюджету, а на враженнях від поїздки.

Райфкартка: ідеальний вибір для мандрівників

Райфкартка – це дебетова картка від Raiffeisen Bank з базовими тарифами, які можуть передбачати низку операцій без комісії банку відповідно до діючих умов, наприклад:

0 грн комісії банку за відкриття та щомісячне обслуговування картки відповідно до чинних тарифів фінансової установи;

перекази з картки на картку будь-якого банку через застосунок MyRaif можуть здійснюватися без комісії банку відповідно до умов тарифів та з урахуванням лімітів безкоштовних операцій;

зняття готівки без комісії у будь-яких банкоматах на території України відповідно до тарифів та умов банку (комісії платіжних систем або інших банків можуть застосовуватися).

Залежно від тарифів і умов банку, це може бути вагомою перевагою для тих, хто часто подорожує Україною, але не єдиною. Райфкартка від Raiffeisen Bank також передбачає можливість отримання кешбеку до 20% на визначені категорії товарів та відповідно до умов програми лояльності. Наприклад, купуючи товари на суму близько 500 грн, за умови підключення відповідної категорії кешбеку та дотримання умов програми, можна отримати до 100 грн у вигляді повернення на картку.

Економія в дорозі завдяки партнерським програмам

Не лише базовими тарифами на низку банківських операцій без комісії банку, які роблять подорожі зручними й вигідними, відрізняються платіжні картки Raiffeisen – також для власників доступні такі партнерські програмами, як:

Картка АТБ – завдяки партнерству з мережею можна купити продукти зі знижкою від 5% (від акційної ціни) до -40% (на товари тижня) у мережі АТБ.

Картка Fishka – дозволяє отримувати додатковий Fishback від Райфу до вашої персональної пропозиції на ОККО, а це + 2 грн/л за Pulls 95 та Pulls Diesel та 5% бонусів під час купівлі інших товарів на ОККО.

Практичний сценарій: як Райфкартка допоможе заощадити у поїздці по Україні

Перейдімо до практики – ви вирішили провести вихідні у Львові та вирушили з Києва. З Райфкарткою, яка передбачає окремі операції без комісії банку відповідно до тарифів, ви можете:

Оплачувати номер у готелі або апартаментах – без комісії банку відповідно до тарифів, що допомагає краще контролювати бюджет подорожі.

Здійснювати оплату рахунків у кафе та ресторанах, проїзду у таксі або електротранспорті у безготівковий спосіб.

Знімати готівку у банкоматах різних банків України – без комісії банку та згідно з тарифами (можуть застосовуватися комісії платіжних систем або інших банків).

Миттєво переказувати кошти через MyRaif без комісії банку за окремими операціями та відповідно до тарифів, навіть якщо отримувач користується карткою іншого банку.

Отримувати кешбек і знижки у партнерських мережах – до 20% у визначених категоріях відповідно до умов чинних програм лояльності.

У підсумку за два дні вікенду ви могли не сплачувати комісію банку за частину операцій відповідно до тарифів, здійснити перекази друзям, знімати готівку та отримати кешбек за покупки. А все тому, що Райфкартка працює за прозорими умовами використання: більшість операцій здійснюється без додаткових комісій та відповідно до тарифів банку. У подорожі це означає менше клопоту і більше часу на каву з видом на Ратушу.

Онлайн-сервіси для ще більш комфортних подорожей з Райфкарткою

Під час подорожі важливо керувати грошима так само швидко, як бронювати житло або купувати квитки. З Райфкарткою всі фінанси – у смартфоні: без дзвінків у банк, паперових чеків і зайвих дій. У мобільному додатку Raiffeisen Bank ви можете:

легко контролювати баланс і операції у реальному часі;

швидко робити перекази і оплачувати рахунки;

конвертувати валюту для оплати за кордоном відповідно до курсу та тарифів банку.

За допомогою мобільного додатку MyRaif ви тримаєте бюджет під контролем у будь-який момент – у поїзді, в аеропорту або за столиком у кафе. Усі операції видно одразу, платежі проходять швидко, а конвертація валюти здійснюється відповідно до курсу та тарифів банку, без прихованих умов – деталі доступні на сайті банку. Менше фінансових турбот – більше часу на саму подорож.

Чи існують підводні камені безкоштовного обслуговування?

Зазвичай безкоштовне обслуговування викликає сумніви: "а де ж тут підводні камені?" У випадку Райфкартки більшість базових тарифів можуть становити 0 грн відповідно до умов банку, інформація про які доступна на офіційному сайті. Також перекази через MyRaif, зняття готівки в Україні та обслуговування картки здійснюються відповідно до тарифів банку.

Винятки – окремі специфічні операції або послуги, наприклад, зняття готівки за кордоном, які пов’язані з міжнародними правилами, але про це банк інформує завчасно. Тож користувачі можуть орієнтуватися на прозорі умови обслуговування, ознайомившись із чинними тарифами банку.

Райфкартка – це не міф і може бути зручним інструментом для управління витратами під час подорожей Україною або за кордон – залежно від умов тарифів і програм банку.

Цей матеріал має інформаційно-рекламний характер. Умови обслуговування картки, тарифи та правила програм лояльності можуть змінюватися залежно від політики банку. Актуальні деталі – на офіційному сайті Raiffeisen Bank.

АТ "Райффайзен Банк" внесений до Державного реєстру банків 27.03.1992 р. за №94, з записом про право на здійснення банківської діяльності за №10 та є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 02.09.1999 р., свідоцтво учасника Фонду №112 від 15.07.2021 р.