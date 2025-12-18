- Тип
Безкоштовне поповнення карток у валютних банкоматах Alliance bank
Alliance bank запустив нову функцію у своїх валютних банкоматах – тепер користувачі можуть поповнювати гривневі картки будь-якого українського банку без комісії. Опція вже доступна в усіх встановлених пристроях.
Alliance bank активно розширює функціонал своїх валютних банкоматів. Мета банку – поступово перетворити їх на повноцінні точки самообслуговування, які стануть зручною альтернативою відділенням і будуть доступні 24/7.
Як поповнити картку:
- Обрати опцію поповнення картки будь-якого банку.
- Ввести номер телефону – на нього надійде СМС з кодом підтвердження.
- Вказати номер картки та суму поповнення.
- Внести купюри і натиснути "Продовжити".
Гроші зараховуються миттєво, а система автоматично показує доступний ліміт поповнення.
Поповнення у валютних банкоматах Alliance bank – це:
- можливість покласти гроші на гривневі картки інших банків;
- жодних комісій;
- швидке зарахування.
Більше функціоналу валютних банкоматів Також у валютних банкоматах можна здійснити повноцінний обмін валют готівкою без жодних комісій.
Це перші в Україні банкомати формату ресайкл, де можна обмінювати валюту без зарахування на рахунок і навіть без наявності картки в Alliance bank.
Банк продовжує розширювати мережу – актуальний список локацій доступний на сайті банку.
Ліцензія НБУ №97 від 17.11.2011