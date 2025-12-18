Запланована подія 2

Безкоштовне поповнення карток у валютних банкоматах Alliance bank

Alliance bank запустив нову функцію у своїх валютних банкоматах – тепер користувачі можуть поповнювати гривневі картки будь-якого українського банку без комісії. Опція вже доступна в усіх встановлених пристроях.

Alliance bank активно розширює функціонал своїх валютних банкоматів. Мета банку – поступово перетворити їх на повноцінні точки самообслуговування, які стануть зручною альтернативою відділенням і будуть доступні 24/7.

Як поповнити картку:

  1. Обрати опцію поповнення картки будь-якого банку.
  2. Ввести номер телефону – на нього надійде СМС з кодом підтвердження.
  3. Вказати номер картки та суму поповнення.
  4. Внести купюри і натиснути "Продовжити".

Гроші зараховуються миттєво, а система автоматично показує доступний ліміт поповнення.

Поповнення у валютних банкоматах Alliance bank – це:

  • можливість покласти гроші на гривневі картки інших банків;
  • жодних комісій;
  • швидке зарахування.

Більше функціоналу валютних банкоматів Також у валютних банкоматах можна здійснити повноцінний обмін валют готівкою без жодних комісій. 

Це перші в Україні банкомати формату ресайкл, де можна обмінювати валюту без зарахування на рахунок і навіть без наявності картки в Alliance bank.

Банк продовжує розширювати мережу – актуальний список локацій доступний на сайті банку.

Ліцензія НБУ №97 від 17.11.2011