Бренд чи ВТМ? На зрілому фармринку таке питання не стоятиме – експерт

Власні торгові марки (ВТМ) та бренди дедалі більше доповнюють одне одного, а не конкурують між собою. Зі зростанням зрілості фармринку ключовим стає не вибір між ними, а їхня здатність забезпечити споживачеві якісний, безпечний і доступний продукт.

Про це розповів В’ячеслав Сауц, маркетинг-директор мережі аптек "Подорожник".

За словами експерта, сучасний споживач дедалі рідше обирає за принципом "бренд чи ВТМ". Натомість він оцінює продукт за його якістю, безпечністю, ефективністю та відповідністю власним потребам. Ось чому бренди й власні торгові марки мають виконувати різні ролі, доповнюючи одна одну та забезпечуючи людині безпечний та більш усвідомлений вибір.

Однією з категорій, де власні торгові марки сьогодні розвиваються найактивніше, є дієтичні добавки. Посилаючись на дані Proxima Research International, В'ячеслав Сауц зазначив, що за останні десять років їхня частка в українському аптечному кошику зросла з 3,4% до 12,1%, що свідчить про посилення уваги українців до профілактики та щоденної турботи про здоров'я.

"У фармі власні торгові марки мають дорослішати обережніше – через якість, доказовість і роль фармацевта", – зазначив В'ячеслав Сауц. За його словами, доступніша ціна не може означати нижчих вимог до виробництва чи контролю якості, а за кожним продуктом має стояти зрозумілий ланцюг відповідальності: виробник, сировина та контроль якості.

"ВТМ розширює доступ і дає людині більше варіантів. Для мене важливо бачити ринок, у якому бренд і власна торгова марка не воюють, а доповнюють одне одного. Бо зрілість фармацевтичного ринку вимірюється не тим, яка модель перемагає, а тим, наскільки легко людина може зробити доступний, безпечний й усвідомлений вибір", – підсумував він.