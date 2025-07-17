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Ціни на пальне 17 липня 2025 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 17 липня 2025 року (четвер), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|63,61 грн (+1 коп.)
|А-95
|59,01 грн (-4 коп.)
|А-92
|58,17 грн (+0 коп.)
|ДП
|55,98 грн (-4 коп.)
|Газ
|34,42 грн (-5 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
Середні ціни за провідними операторами на бензин, дизельне пальне та автогаз на сьогодні виглядають наступним чином.
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|64,99
|61,99
|58,99
|35,99
|UPG
|61,90
|58,90
|55,90
|34,02
|WOG
|64,99
|61,99
|58,99
|35,98
|УКРНАФТА
|62,99
|58,99
|58,49
|55,99
|33,99
|SOCAR
|63,82
|60,66
|57,82
|34,65
|AMIC
|61,99
|58,88
|55,73
|33,15
|БРСМ-Нафта
|54,52
|50,96
|32,93
Нагадаємо, експерти очікують здорожчання ціни на бензин та дизель в Україні як в гурті, так і на АЗС вже найближчими тижнями. А от ціна автогазу буде залишатися стабільною на тлі стабільних цін у Середземномор'ї. Детальніше про те, якими будуть ціни на АЗС, читайте в матеріалі Delo.ua.