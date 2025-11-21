Чому один із "хрещених батьків" ШІ йде з Meta після 12 років

Нещодавно професор Ян ЛеКун отримав нагороду від короля Чарльза за внесок у розвиток штучного інтелекту (ШІ). Разом із шістьма іншими лауреатами він був відзначений за внесок у розвиток глибинного навчання.

Про це пише Delo.ua з посиланням BBC News.

Проте ЛеКун має інші погляди на майбутнє технології, що визначає покоління. Тепер він планує зосередитися на ідеї "просунутої машинної інтелігентності", оголосивши про свій вихід з посади головного наукового співробітника Meta для створення власної компанії.

За 12 років у Meta професор ЛеКун отримав престижну премію Тюрінга та був свідком декількох хвиль підвищеної уваги до ШІ, зокрема останнього буму генеративного ШІ після запуску ChatGPT компанією OpenAI наприкінці 2022 року.

Його відхід відбувається на тлі припущень, що бум ШІ може раптово завершитися, якщо так звана "бульбашка ШІ" зростаючих оцінок і витрат лопне. Інвестори, аналітики та керівники великих технологічних компаній, включно з генеральним директором Google Сундаром Пічаєм, зазначали, що корекція ринку ШІ може позначитися на економіці загалом.

Що, на думку ЛеКуна, неправильно розуміють у сфері ШІ

Професор ЛеКун оголосив про свій вихід із Meta після численних чуток і повідомлень у медіа. У серії постів у Threads він подякував засновнику компанії Марку Цукербергу та відзначив лабораторію Fundamental AI Research (FAIR) як своє "найбільше досягнення поза технічною діяльністю".

"Як багато хто чув із чуток або медіа, я планую залишити Meta після 12 років: 5 років як засновник FAIR та 7 років як головний науковий співробітник з ШІ, – написав він. – Вплив FAIR на компанію, галузь ШІ, технологічну спільноту та світ був значним".

Лабораторія протягом років займалася розробкою систем і методів для розвитку машинного навчання та перекладу. Але, як і велика частина галузі, Meta зосередила багато досліджень і витрат на великі мовні моделі (LLM) – системи, що лежать в основі генеративних інструментів штучного інтелекту, таких як чатботи та генератори зображень.

Професор ЛеКун вважає, що LLM менш корисні для створення ШІ, здатного відповідати людському рівню інтелекту. Натомість він планує розвивати "просунуту машинну інтелігентність", яка базується на візуальному навчанні, намагаючись відтворити процес навчання дітей або молодих тварин. Це відрізняється від LLM, які використовують великі обсяги наявних даних і створюють результати на основі цих даних і промптів.

ЛеКун зазначив, що після створення нової компанії він зберігатиме зв’язок із Meta – компанія стане партнером його нової фірми. Однак повідомляється, що він все більше відходить від підходу, який обирає компанія.

На відміну від своїх колег-хрещених батьків ШІ, таких як Джеффрі Гінтон і Йошуа Бенжіо, ЛеКун сумнівається у тому, що ШІ може становити екзистенційну загрозу для людства. У 2023 році він назвав такі побоювання "абсолютно безглуздими".

"Чи захопить ШІ світ? Ні, це проєкція людської природи на машини", – сказав він BBC.