Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,09

+0,03

EUR

48,79

+0,00

Готівковий курс:

USD

42,19

42,13

EUR

49,07

48,91

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ЄС планує послабити цифрові правила, щоб посилити конкурентоспроможність у сфері штучного інтелекту

штучний інтелект
Євросоюз відтермінує жорсткі норми регулювання ШІ / Depositphotos

Європейський Союз представив масштабний план зі скорочення цифрового регулювання, прагнучи посилити свої позиції у сфері штучного інтелекту та підтримати розвиток місцевих технологічних компаній. 

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg з посиланням на заяву Європейської комісії.

Запропоновані зміни передбачають відтермінування на строк до 16 місяців вимог для систем ШІ з високим рівнем ризику, спрощення процесу повідомлення про кіберінциденти, а також послаблення правил захисту даних, що має полегшити навчання моделей штучного інтелекту.

План став реакцією на численні звернення європейських і американських технологічних компаній, а також представників урядів, які вважають чинне регулювання надто складним, нечітким і таким, що стримує розвиток інновацій. Критики попереджають, що Європа ризикує ще більше відстати від США та Китаю у технологічній гонитві.

"Зменшуючи бюрократію, спрощуючи законодавство ЄС, відкриваючи доступ до даних та запроваджуючи спільний Європейський бізнес-гаманець, ми створюємо простір для інновацій та їх просування в Європі", – заявила єврокомісар Хенна Вірккунен.

 За її словами, новий цифровий гаманець дозволить підприємствам та урядам оцифрувати процедури, які досі вимагали особистої присутності.

Пропозиція Єврокомісії має отримати схвалення урядів країн-членів та Європарламенту. Це вже сьома ініціатива з дерегуляції за останній рік, спрямована на стимулювання економічного зростання в ЄС.

Частини плану вже отримали підтримку президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на саміті з цифрового суверенітету в Берліні.

Деякі норми Закону про штучний інтелект уже набули чинності. Натомість вимоги до систем високого ризику мають почати діяти наступного серпня – якщо нову пропозицію не буде схвалено.

Раніше у звіті про конкурентоспроможність ЄС за 2024 рік колишній прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі назвав надмірне цифрове регулювання одним із головних бар’єрів для розвитку європейських технологічних компаній і закликав призупинити впровадження закону про ШІ.

Нагадаємо, Україна у жовтні вперше взяла участь у засіданні високого рівня Європейської ради зі штучного інтелекту (European AI Board). Наша державу представляла команда ШІ Міністерства цифрової трансформації України.

Автор:
Тетяна Гойденко