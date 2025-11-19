ЄС планує послабити цифрові правила, щоб посилити конкурентоспроможність у сфері штучного інтелекту

Європейський Союз представив масштабний план зі скорочення цифрового регулювання, прагнучи посилити свої позиції у сфері штучного інтелекту та підтримати розвиток місцевих технологічних компаній.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg з посиланням на заяву Європейської комісії.

Запропоновані зміни передбачають відтермінування на строк до 16 місяців вимог для систем ШІ з високим рівнем ризику, спрощення процесу повідомлення про кіберінциденти, а також послаблення правил захисту даних, що має полегшити навчання моделей штучного інтелекту.

План став реакцією на численні звернення європейських і американських технологічних компаній, а також представників урядів, які вважають чинне регулювання надто складним, нечітким і таким, що стримує розвиток інновацій. Критики попереджають, що Європа ризикує ще більше відстати від США та Китаю у технологічній гонитві.

"Зменшуючи бюрократію, спрощуючи законодавство ЄС, відкриваючи доступ до даних та запроваджуючи спільний Європейський бізнес-гаманець, ми створюємо простір для інновацій та їх просування в Європі", – заявила єврокомісар Хенна Вірккунен.

За її словами, новий цифровий гаманець дозволить підприємствам та урядам оцифрувати процедури, які досі вимагали особистої присутності.

Пропозиція Єврокомісії має отримати схвалення урядів країн-членів та Європарламенту. Це вже сьома ініціатива з дерегуляції за останній рік, спрямована на стимулювання економічного зростання в ЄС.

Частини плану вже отримали підтримку президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на саміті з цифрового суверенітету в Берліні.

Деякі норми Закону про штучний інтелект уже набули чинності. Натомість вимоги до систем високого ризику мають почати діяти наступного серпня – якщо нову пропозицію не буде схвалено.

Раніше у звіті про конкурентоспроможність ЄС за 2024 рік колишній прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі назвав надмірне цифрове регулювання одним із головних бар’єрів для розвитку європейських технологічних компаній і закликав призупинити впровадження закону про ШІ.

Нагадаємо, Україна у жовтні вперше взяла участь у засіданні високого рівня Європейської ради зі штучного інтелекту (European AI Board). Наша державу представляла команда ШІ Міністерства цифрової трансформації України.