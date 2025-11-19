ЕС планирует ослабить цифровые правила, чтобы усилить конкурентоспособность в сфере искусственного интеллекта

Европейский Союз представил масштабный план по сокращению цифрового регулирования, стремясь усилить свои позиции в сфере искусственного интеллекта и поддержать развитие местных технологических компаний.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg со ссылкой на заявление Европейской комиссии.

Предложенные изменения предполагают отсрочку сроком до 16 месяцев требований для систем ИИ с высоким уровнем риска, упрощение процесса сообщения о киберинцидентах, а также ослабление правил защиты данных, что облегчит обучение моделей искусственного интеллекта.

План стал реакцией на многочисленные обращения европейских и американских технологических компаний, а также представителей правительств, которые считают действующее регулирование слишком сложным, нечетким и сдерживающим развитие инноваций. Критики предупреждают, что Европа рискует еще больше отстать от США и Китая в технологической погоне.

"Уменьшая бюрократию, упрощая законодательство ЕС, открывая доступ к данным и внедряя совместный Европейский бизнес-кошелек, мы создаем простор для инноваций и их продвижения в Европе", – заявила еврокомиссар Хенна Вирккунен.

По ее словам, новый цифровой кошелек позволит предприятиям и правительствам оцифровать процедуры, до сих пор требовавшие личного присутствия.

Предложение Еврокомиссии должно получить одобрение правительств стран-членов и Европарламента. Это уже седьмая инициатива по дерегуляции за последний год, направленная на стимулирование экономического роста в ЕС.

Части плана уже получили поддержку президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца на саммите по цифровому суверенитету в Берлине.

Некоторые нормы Закона об искусственном интеллекте уже вступили в силу. А требования к системам высокого риска должны начать действовать в следующем августе – если новое предложение не будет одобрено.

Ранее в отчете о конкурентоспособности ЕС за 2024 год бывший премьер-министр Италии Марио Драги назвал чрезмерное цифровое регулирование одним из главных барьеров для развития европейских технологических компаний и призвал приостановить введение закона о ИИ.

Напомним, Украина в октябре впервые приняла участие в заседании высокого уровня Европейского совета по искусственному интеллекту (European AI Board). Наше государство представляла команда ИИ Министерства цифровой трансформации Украины.