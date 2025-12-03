Чорна п’ятниця в ЕКО МАРКЕТ: рекордні продажі та ажіотаж навколо корму для котиків, цукерок та гелю для прання

Всеукраїнська мережа супермаркетів ЕКО МАРКЕТ підбила підсумки головного розпродажу року, який тривав з 27 по 30 листопада. Результати показали безпрецедентну активність покупців - деякі товари розкуповували у десятки разів активніше, ніж зазвичай.

Цифри, які говорять самі за себе

За чотири дні акції українці масово скористалися знижками на товари повсякденного попиту. У низці категорій попит зростав на кілька десятків відсотків, що означає – продажі збільшувалися у багато разів порівняно зі звичайним тижнем.

Також зросла кількість чеків – це свідчить, що Чорна п’ятниця реально привела в магазини нових покупців і активізувала постійних.

В ЕКО МАРКЕТ наголошують – найчастіше у кошики потрапляли товари зі знижками до 60% – продукти, якими українці користуються щодня і на яких найбільше відчутна різниця в ціні.

Гель для прання, цукерки та корм для пухнастиків – хіти продажів акції

Абсолютним фаворитом Чорної п’ятниці став гель для прання – WASH&FREE, продажі якого зросли у 50 разів, порівняно з минулотижневим періодом до днів знижок.

Також у фаворитах серед гостей ЕКО МАРКЕТ опинився "Київ вечірній" від Roshen: його купляли у 28 разів частіше, ніж зазвичай. Серед лідерів – ще одні цукерки від Roshen – шоколадне асорті, продажі якого збільшилися також у майже 28 разів.

Корм для котів Whiskas – теж полюбився покупцям, які в загальному обсязі купляли його у 23% більше.

Рекорд встановив ЕКО МАРКЕТ у Шостці (вул. Привокзальна, 19), де попит на Whiskas підскочив на 14,2 %. Простими словами, це означає, що якщо зазвичай товар купували кілька разів, то під час Чорної п’ятниці він розходився пакетами, значно перевищивши звичний обсяг.

Схожа історія – з новорічними подарунками Roshen. У Бердичеві (вул. Грушевського, 7а) їх продали у 9,4% більше.

Топ-магазини та топ-товари

Найбільший обсяг продажів зафіксували в ЕКО МАРКЕТ у Переяславі-Хмельницькому (вул. Шкільна, 42). Там найактивніше розкуповували:

вафлі "Артек"

новорічні солодощі

крабові палички

Ці товари одразу реагували на промо й стали найпомітнішими драйверами зростання у магазині.

Категорії-лідери Чорної п’ятниці

гелі та капсулі для прання, туалетний папір

солодощі

напої

корм для котів

соуси та томатні пасти

сири

рибні пасти

сосиски

макаронні вироби

Це повсякденні та сезонні продукти, тому покупці миттєво відгукнулися на знижки - особливо напередодні зимових свят. В ЕКО МАРКЕТ підкреслюють – результати Чорної п’ятниці підтвердили: українці уважні до вигідних пропозицій і готові купувати більше, якщо знижки реальні та зрозумілі. Саме тому в мережі зробили ставку на товари першої необхідності і точно влучили у запит аудиторії.