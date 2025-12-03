- Тип
Чорна п’ятниця в ЕКО МАРКЕТ: рекордні продажі та ажіотаж навколо корму для котиків, цукерок та гелю для прання
Всеукраїнська мережа супермаркетів ЕКО МАРКЕТ підбила підсумки головного розпродажу року, який тривав з 27 по 30 листопада. Результати показали безпрецедентну активність покупців - деякі товари розкуповували у десятки разів активніше, ніж зазвичай.
Цифри, які говорять самі за себе
За чотири дні акції українці масово скористалися знижками на товари повсякденного попиту. У низці категорій попит зростав на кілька десятків відсотків, що означає – продажі збільшувалися у багато разів порівняно зі звичайним тижнем.
Також зросла кількість чеків – це свідчить, що Чорна п’ятниця реально привела в магазини нових покупців і активізувала постійних.
В ЕКО МАРКЕТ наголошують – найчастіше у кошики потрапляли товари зі знижками до 60% – продукти, якими українці користуються щодня і на яких найбільше відчутна різниця в ціні.
Гель для прання, цукерки та корм для пухнастиків – хіти продажів акції
Абсолютним фаворитом Чорної п’ятниці став гель для прання – WASH&FREE, продажі якого зросли у 50 разів, порівняно з минулотижневим періодом до днів знижок.
Також у фаворитах серед гостей ЕКО МАРКЕТ опинився "Київ вечірній" від Roshen: його купляли у 28 разів частіше, ніж зазвичай. Серед лідерів – ще одні цукерки від Roshen – шоколадне асорті, продажі якого збільшилися також у майже 28 разів.
Корм для котів Whiskas – теж полюбився покупцям, які в загальному обсязі купляли його у 23% більше.
Рекорд встановив ЕКО МАРКЕТ у Шостці (вул. Привокзальна, 19), де попит на Whiskas підскочив на 14,2 %. Простими словами, це означає, що якщо зазвичай товар купували кілька разів, то під час Чорної п’ятниці він розходився пакетами, значно перевищивши звичний обсяг.
Схожа історія – з новорічними подарунками Roshen. У Бердичеві (вул. Грушевського, 7а) їх продали у 9,4% більше.
Топ-магазини та топ-товари
Найбільший обсяг продажів зафіксували в ЕКО МАРКЕТ у Переяславі-Хмельницькому (вул. Шкільна, 42). Там найактивніше розкуповували:
- вафлі "Артек"
- новорічні солодощі
- крабові палички
Ці товари одразу реагували на промо й стали найпомітнішими драйверами зростання у магазині.
Категорії-лідери Чорної п’ятниці
- гелі та капсулі для прання, туалетний папір
- солодощі
- напої
- корм для котів
- соуси та томатні пасти
- сири
- рибні пасти
- сосиски
- макаронні вироби
Це повсякденні та сезонні продукти, тому покупці миттєво відгукнулися на знижки - особливо напередодні зимових свят. В ЕКО МАРКЕТ підкреслюють – результати Чорної п’ятниці підтвердили: українці уважні до вигідних пропозицій і готові купувати більше, якщо знижки реальні та зрозумілі. Саме тому в мережі зробили ставку на товари першої необхідності і точно влучили у запит аудиторії.