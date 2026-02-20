- Категорія
Децентралізована енергетика як відповідь на атаки: експерти про новий етап розвитку вітрової енергетики на Закарпатті
Поки українська енергосистема працює під щоденними атаками, експерти наголошують: питання розвитку нової генерації дедалі більше виходить за межі економіки й стає питанням національної безпеки. На цьому тлі Україна продовжує нарощувати відновлювану енергетику – одну з небагатьох галузей, яка зберігає інвестиційну динаміку навіть під час війни.
У 2025 році було введено 324 МВт нових вітрових потужностей та майже 512 МВт систем зберігання енергії. Про це в ефірі телеканалу "Прямий" повідомив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков і наголосив: відновлювана енергетика під час повномасштабної війни довела свою стійкість завдяки децентралізованій моделі роботи.
"Нам потрібно на рівні уряду прийняти остаточне рішення й розірвати ланцюжок між Радянським Союзом і сучасною енергетикою, яку ми будемо будувати. Вона має бути децентралізована, стійка, безпечна – і працювати для громад", – зазначив він.
За словами Конеченкова, 2025 рік став переломним для відновлювальної енергетики, оскільки в Україні було встановлено 324 МВт нових вітрових потужностей та майже 512 МВт систем зберігання енергії. "Це фактично єдина галузь генерації, яка продовжує інвестуватися навіть під час повномасштабної війни", – додав голова УВЕА.
Будівництво ВЕС на Закарпатті
На цьому тлі погодження Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України позитивного висновку ОВД для будівництва ВЕС на Полонині Руна потужністю 156 МВт – це сигнал про готовність держави рухатися в бік масштабування.
13 лютого УК "Вітряні парки України" отримала дозвіл від Мінекономіки на повноцінний перехід до реалізації проєкту з будівництва 30 вітроустановок у Турʼє-Реметівській громаді. Це, за словами генерального директора компанії Владислава Єременка, стане внеском у розвиток розгалуженої та децентралізованої енергосистеми, а також дасть можливість забезпечити електроенергією понад 235 тисяч домогосподарств.
"Україні потрібна саме така модель розвитку – коли регіони підсилюють енергетичну незалежність держави", – наголосив він.
Голова УВЕА Конеченков також переконаний: Україні варто переходити від маленьких приватних проєктів до системної розбудови галузі.
"Коли ми почнемо залучати більше громад, інвестицій і спростимо розвиток сонячних, і вітро-, і гідро-, і біоелектростанцій разом із системами зберігання енергії, ми набагато швидше зможемо закрити проблему дефіциту потужностей", – сказав експерт, наголосивши, що проблема з енергетикою буде залишатися ще не один рік.
Руйнування підстанцій і мереж показують, наскільки вразливою є централізована модель. Через що Конеченков звернув увагу на економіку відновлення: "Відбудова постраждалих теплоелектростанцій обійдеться набагато дорожче, ніж сьогодні залучити інвестиції, які надають як національні компанії, так і західні інвестори, які не бояться в умовах війни продовжувати будувати відновлювану енергетику".
Дискусії щодо вітрової енергетики на Закарпатті
Проєкт ВЕС "Полонина Руна" передбачає створення 156 МВт нової генерації. Прогнозоване річне виробництво – близько 500 ГВт*год зеленої електроенергії. Це значний внесок у енергетичну стійкість країни. Разом з тим, цей проєкт викликав чимало обговорень, а в межах процедури ОВД до Мінекономіки надійшло понад 500 звернень від частини громадськості та природоохоронних організацій. У відомстві наголосили: "Наші фахівці максимально прискіпливо і повно провели правовий аналіз документації у процедурі ОВД та відповідної регуляції й дійшли висновку – наразі відсутні законні підстави для визнання діяльності недопустимою", тому проєкт отримав позитивний висновок з ОВД.
Крім того, як написав український інвестиційний банкір Сергій Фурса, дискусія довкола будівництва вітряків у Карпатах виглядає непропорційною порівняно з іншими питаннями природокористування в регіоні.
"Цікаво, що будівництво вітряків в Карпатах тригерить певних активістів на порядок більше, ніж роки вирубки лісів у тих самих Карпатах чи в місцях варварського видобутку бурштину. При тому, що потенційна шкода природі, якщо і є, то так само на порядок чи два порядки менше при будівництві вітряків ніж при вирубці лісу", – зауважив він.
Фурса наголосив: ворог використовує дефіцит електроенергії як інструмент тиску на Україну, намагаючись примусити до капітуляції. Водночас наша країна має один із найбільших вітрових потенціалів у Європі, тож повинна активно використовувати цей ресурс.