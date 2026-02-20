Децентралізована енергетика як відповідь на атаки: експерти про новий етап розвитку вітрової енергетики на Закарпатті

Запланована подія 2

вітряки, вітроенергетика
Поки українська енергосистема працює під щоденними атаками, експерти наголошують: питання розвитку нової генерації дедалі більше виходить за межі економіки й стає питанням національної безпеки. На цьому тлі Україна продовжує нарощувати відновлювану енергетику – одну з небагатьох галузей, яка зберігає інвестиційну динаміку навіть під час війни.

У 2025 році було введено 324 МВт нових вітрових потужностей та майже 512 МВт систем зберігання енергії.  Про це в ефірі телеканалу "Прямий" повідомив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков і наголосив: відновлювана енергетика під час повномасштабної війни довела свою стійкість завдяки децентралізованій моделі роботи.

Конеченков вважає, що 2025 рік став переломним для відновлювальної енергетики.

"Нам потрібно на рівні уряду прийняти остаточне рішення й розірвати ланцюжок між Радянським Союзом і сучасною енергетикою, яку ми будемо будувати. Вона має бути децентралізована, стійка, безпечна – і працювати для громад", – зазначив він.

За словами Конеченкова, 2025 рік став переломним для відновлювальної енергетики, оскільки в Україні було встановлено 324 МВт нових вітрових потужностей та майже 512 МВт систем зберігання енергії. "Це фактично єдина галузь генерації, яка продовжує інвестуватися навіть під час повномасштабної війни", – додав голова УВЕА.

Будівництво ВЕС на Закарпатті

На цьому тлі погодження Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України позитивного висновку ОВД для будівництва ВЕС на Полонині Руна потужністю 156 МВт – це сигнал про готовність держави рухатися в бік масштабування.

13 лютого УК "Вітряні парки України" отримала дозвіл від Мінекономіки на повноцінний перехід до реалізації проєкту з будівництва 30 вітроустановок у Турʼє-Реметівській громаді. Це, за словами генерального директора компанії Владислава Єременка, стане внеском у розвиток розгалуженої та децентралізованої енергосистеми, а також дасть можливість забезпечити електроенергією понад 235 тисяч домогосподарств.

"Україні потрібна саме така модель розвитку – коли регіони підсилюють енергетичну незалежність держави", – наголосив він.

Голова УВЕА Конеченков також переконаний: Україні варто переходити від маленьких приватних проєктів до системної розбудови галузі.

"Коли ми почнемо залучати більше громад, інвестицій і спростимо розвиток сонячних, і вітро-, і гідро-, і біоелектростанцій разом із системами зберігання енергії,  ми набагато швидше зможемо закрити проблему дефіциту потужностей", – сказав експерт, наголосивши, що проблема з енергетикою буде залишатися ще не один рік.

Руйнування підстанцій і мереж показують, наскільки вразливою є централізована модель. Через що Конеченков звернув увагу на економіку відновлення: "Відбудова постраждалих теплоелектростанцій обійдеться набагато дорожче, ніж сьогодні залучити інвестиції, які надають як національні компанії, так і західні інвестори, які не бояться в умовах війни продовжувати будувати відновлювану енергетику".

Дискусії щодо вітрової енергетики на Закарпатті

Проєкт ВЕС "Полонина Руна" передбачає створення 156 МВт нової генерації. Прогнозоване річне виробництво – близько 500 ГВт*год зеленої електроенергії. Це значний внесок у енергетичну стійкість країни.  Разом з тим, цей проєкт викликав чимало обговорень, а в межах процедури ОВД до Мінекономіки надійшло понад 500 звернень від частини громадськості та природоохоронних організацій. У відомстві наголосили: "Наші фахівці максимально прискіпливо і повно провели правовий аналіз документації у процедурі ОВД та відповідної регуляції й дійшли висновку – наразі відсутні законні підстави для визнання діяльності недопустимою", тому проєкт отримав позитивний висновок з ОВД.

Крім того, як написав український інвестиційний банкір Сергій Фурса, дискусія довкола будівництва вітряків у Карпатах виглядає непропорційною порівняно з іншими питаннями природокористування в регіоні.

Фурса наголошує, що ворог використовує дефіцит електроенергії як інструмент тиску на Україну.

"Цікаво, що будівництво вітряків в Карпатах тригерить певних активістів на порядок більше, ніж роки вирубки лісів у тих самих Карпатах чи в місцях варварського видобутку бурштину. При тому, що потенційна шкода природі, якщо і є, то так само на порядок чи два порядки менше при будівництві вітряків ніж при вирубці лісу", – зауважив він.

Фурса наголосив: ворог використовує дефіцит електроенергії як інструмент тиску на Україну, намагаючись примусити до капітуляції. Водночас наша країна має один із найбільших вітрових потенціалів у Європі, тож повинна активно використовувати цей ресурс.