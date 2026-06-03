Для ЗСУ закупили 1 500 мотоциклів: завдяки тендеру вдалося зекономити 12 млн грн

Агенція оборонних закупівель уклала контракти на постачання 1 500 мотоциклів для Збройних сил України. Завдяки відкритій конкурентній процедурі вдалося зекономити майже 12 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Михайла Федорова.

Для ЗСУ закупили 1 500 мотоциклів

Це утричі більше, ніж було закуплено протягом усього минулого року. Очікується, що вся партія техніки надійде до військових до кінця 2026 року.

"Мобільність на фронті безпосередньо впливає на швидкість виконання бойових завдань і збереження життя військових. Мотоцикли залишаються одним із найбільш затребуваних транспортних засобів на фронті поряд із пікапами. Вони забезпечують військовим високу мобільність та допомагають оперативно виконувати завдання в умовах складної логістики й бездоріжжя", - написав Федоров.

У закупівлі взяли участь шість компаній. Завдяки проведенню конкурентного тендера державі вдалося заощадити майже 12 млн грн бюджетних коштів. Зекономлені ресурси планують спрямувати на додаткове забезпечення армії, зокрема на придбання іншого необхідного транспорту для військових.

В Агенції оборонних закупівель наголосили, що застосування конкурентних процедур дозволяє не лише забезпечувати ЗСУ необхідною технікою, а й ефективніше використовувати державні кошти.

Аналогічний підхід був застосований під час проведення найбільшої закупівлі далекобійних артилерійських боєприпасів калібру 155 мм. Конкуренція між учасниками тендера дала змогу отримати вигідніші умови для держави та збільшити обсяги забезпечення Сил оборони.

У відомстві зазначають, що надалі планують розширювати практику проведення відкритих тендерів у сфері оборонних закупівель. Мета полягає у створенні сучасної та ефективної системи, яка забезпечуватиме максимальну результативність використання бюджетних коштів для посилення обороноздатності країни.