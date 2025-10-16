Експерт: СБУ – воююча спецслужба у воюючій країні. Її підрозділи є одними з кращих на фронті

Підрозділи Служби безпеки України є одними з кращих на фронті за кількістю ураженої техніки ворога. Це відбувається завдяки системній роботі голови Василя Малюка, який перетворив СБУ на воюючу спецслужбу у воюючій країні. Про це пише політолог Олексій Курпас.

"Підрозділи СБУ впевнено тримаються в рейтингу серед найбільш ефективних у Силах оборони. Оператори дронів "Альфи" завжди входять у топ-3 за кількістю ураженої техніки та особового складу ворога. Інші підлеглі Малюка теж не відстають", – підкреслює політолог.

Експерт вважає, що досвід СБУ – це приклад того, як можна ефективно протидіяти ворогу. "Кожен підрозділ Служби ліквідував ворогів у сотні разів більше, ніж власна чисельність. І відмінусував багато дороговартісної техніки. Загалом підлеглі Малюка вже знищили більше 2 100 танків (тобто кожен шостий ворожий танк, підбитий Силами оборони, – на рахунку СБУ), 3 800 БМП та майже 4 000 артилерійських систем", – акцентує Курпас.

Політолог нагадує, що крім уражень на фронті, Служба ефективно б'є по об'єктах на території рф. "Тільки за останні дні безпілотники СБУ долетіли до Башкортостану, де уразили місцевий НПЗ та влаштували потужну ніч бавовни в окупованому Криму – там злетів в повітря морський нафтовий термінал. У кремлі часто люблять говорити про безмежні ресурси росії. Це міф. Україна має вистояти завдяки трьом факторам: ефективності дій тилу, нарощуванню ударів по території ворога та стійкості на фронті. І позитивні приклади всіх трьох факторів у нас з вами є", – резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що оператори ударних дронів Центру спеціальних операцій "А" СБУ уразили місця зосередження техніки та живої сили ворога. Яскраві нічні "феєрверки" забезпечили дрони FP-2 із 105-кілограмовою бойовою частиною. Інший підрозділ ГУ "Д" лише за місяці знищив кілька "великих" цілей: ТОС "Сонцепьок" та РЛС "Зоопарк", орієнтовною вартістю понад 30 мільйонів доларів.