Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,66

+0,06

EUR

51,24

--0,21

Готівковий курс:

USD

44,87

44,75

EUR

51,95

51,70

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
ТОП 100 Лідери бізнес-репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Тип
Новини компаній
Категорія
Новини
Дата публікації

Емоційний ритейл у новій реальності: як АГРОМАТ адаптував кампанію до 33-річчя

Емоційний ритейл у новій реальності: як АГРОМАТ адаптував кампанію до 33-річчя
Емоційний ритейл у новій реальності: як АГРОМАТ адаптував кампанію до 33-річчя

Традиційно у серпні національна мережа магазинів плитки, сантехніки та підлогових покриттів АГРОМАТ відсвяткувала День народження. До 33-річчя команда маркетингу підготувала масштабну кампанію з інтерактивами в ТРЦ, розіграшем мільйона на ремонти мрій та відкриттям зіркового шоуруму Павла Зіброва. Частину заходів вдалося реалізувати за планом, проте через загострення безпекової ситуації фінальний етап довелося адаптувати під онлайн-формат.

Вихід за межі звичних концепцій

Ключова ідея кампанії – змінити фокус із прямих продажів на емоційний ритейл і подарувати людям позитивні враження, які в нинішніх реаліях є особливо цінними. Так бренд вирішив вийти за межі власних магазинів і створити нові точки контакту з аудиторією. Протягом трьох серпневих вікендів і за сприятливих безпекових умов інтерактивні стенди АГРОМАТ з’являлися у найбільших торгово-розважальних центрах Києва та Львова – Respublika Park, River Mall і Victoria Gardens.

Фото 2 — Емоційний ритейл у новій реальності: як АГРОМАТ адаптував кампанію до 33-річчя

Біля стенда АГРОМАТ відвідувачів ТРЦ пригощали прохолодним лимонадом, який наливали просто зі змішувача, та дарували фірмових качечок АГРОМАТ.

Непрямі згадки в Threads і подальші обговорення у коментарях підкинули маркетинг-команді ідею для точкової активації. Так з’явилися "качина доставка" і "качина наводка" для користувачів, які не встигли підійти до промостендів у ТРЦ.

Фото 3 — Емоційний ритейл у новій реальності: як АГРОМАТ адаптував кампанію до 33-річчя
Фото 4 — Емоційний ритейл у новій реальності: як АГРОМАТ адаптував кампанію до 33-річчя
Фото 5 — Емоційний ритейл у новій реальності: як АГРОМАТ адаптував кампанію до 33-річчя
Фото 6 — Емоційний ритейл у новій реальності: як АГРОМАТ адаптував кампанію до 33-річчя

Національна кампанія: мільйон на ремонти мрій

З 10 до 25 серпня в мережі магазинів АГРОМАТ проходила масштабна промоакція зі знижками до 33% на плитку, сантехніку та підлогові покриття. Покупці з чеками від 30 000 гривень автоматично ставали учасниками розіграшу мільйона гривень на ремонти мрій. Призовий фонд організатори розділили пропорційно: 10 сертифікатів на знижку в розмірі 100 000 гривень для завершення омріяного ремонту.

Фото 7 — Емоційний ритейл у новій реальності: як АГРОМАТ адаптував кампанію до 33-річчя

Переможців планували оголосити в прямому ефірі під час відкриття зіркового шоуруму, однак через посилення російських атак захід довелося перенести на невизначений термін, а згодом – змінити формат. Щоб не наражати відвідувачів на небезпеку, розіграш вирішили провести онлайн за допомогою рандомайзера. Результати опублікували 16 вересня в Stories на офіційній Instagram-сторінці АГРОМАТ.

Зірковий шоурум зі співочим душем

Головним креативним кейсом кампанії став ексклюзивний шоурум, створений у колаборації з народним артистом України Павлом Зібровим. В новій локації поєднали зіркову гримерку та ванну кімнату, щоб відвідувачі могли на кілька хвилин відчути себе відомими виконавцями перед виходом на сцену.

Фото 8 — Емоційний ритейл у новій реальності: як АГРОМАТ адаптував кампанію до 33-річчя

Інтер'єр простору побудований на поєднанні функціональних рішень для ванної кімнати та впізнаваних елементів шоу-бізнесу. Тлом стала плитка у глибокому темно-синьому кольорі з глянцевим полиском, на якій розмістили сучасну ванну, душову та унітаз. Зіркову атмосферу підкреслюють креативні деталі: велика диско-куля, яскравий неоновий напис і дзеркало у формі легендарних вусів артиста. Доповнюють композицію фірмові качечки-маскоти АГРОМАТ.

Презентація нової інтер'єрної зони мала відбутися 28 серпня та супроводжуватися програмою від Павла Зіброва: із живим виступом артиста, фотосесією та караоке для гостей. Безперервні ранкові тривоги внесли свої корективи – івент скасували за кілька годин до початку.

Команда до останнього чекала на стабілізацію безпекової ситуації, аби провести святкове відкриття простору разом з зірковим гостем. Утім, коли стало зрозуміло, що ризики для відвідувачів залишаються високими, від масового заходу остаточно відмовилися.

Співай, ніби ніхто не бачить: адаптована механіка для соцмереж

Шоурум запрацював у форматі інтерактивної інсталяції в магазині АГРОМАТ за адресою: м. Київ, вул. Академіка Булаховського, 4. Програму відкриття переосмислили та перенесли в більш безпечний онлайн-формат, аби подарувати людям гарний настрій.

Команда відзняла спільний Reels із Павлом Зібровим, який виконує свій хіт "Вуса – бренд" у зірковому шоурумі та закликає всіх співати так, ніби ніхто не бачить. Для активних користувачів соціальних мереж запустили розіграш за двома механіками:

  • 5 Secret Box розіграють серед учасників, які зроблять фото в зірковому шоурумі або знімуть відео з власним співом та опублікують контент в Instagram із позначкою сторінки @agromat.ua. 
  • Сертифікат зі знижкою до 33% на товари АГРОМАТ буде розіграно серед користувачів, які розкажуть у коментарях, що саме допомагає їм сьогодні тримати емоційний баланс.

Оксана Своіволіна, СМО АГРОМАТ:

"Позитивні емоції сьогодні не означають ігнорування реальності чи штучну безтурботність. Іноді це просто можливість хоча б на кілька хвилин видихнути, усміхнутися й відчути, що попри все життя триває. Український маркетинг зараз потребує балансу. Не мовчати про війну, підтримувати військових і не створювати ілюзію безтурботності. Але водночас не виключати право на світлі моменти. Продовжувати працювати, підтримувати і говорити зі своєю аудиторією чесно, людяно та доречно".

Навіть коли ворог намагається зруйнувати бізнес фізично, український ритейл залишається гнучким, адаптується під будь-які виклики та продовжує дарувати людям емоції, які допомагають триматися.

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності