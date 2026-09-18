Емоційний ритейл у новій реальності: як АГРОМАТ адаптував кампанію до 33-річчя

Традиційно у серпні національна мережа магазинів плитки, сантехніки та підлогових покриттів АГРОМАТ відсвяткувала День народження. До 33-річчя команда маркетингу підготувала масштабну кампанію з інтерактивами в ТРЦ, розіграшем мільйона на ремонти мрій та відкриттям зіркового шоуруму Павла Зіброва. Частину заходів вдалося реалізувати за планом, проте через загострення безпекової ситуації фінальний етап довелося адаптувати під онлайн-формат.

Вихід за межі звичних концепцій

Ключова ідея кампанії – змінити фокус із прямих продажів на емоційний ритейл і подарувати людям позитивні враження, які в нинішніх реаліях є особливо цінними. Так бренд вирішив вийти за межі власних магазинів і створити нові точки контакту з аудиторією. Протягом трьох серпневих вікендів і за сприятливих безпекових умов інтерактивні стенди АГРОМАТ з’являлися у найбільших торгово-розважальних центрах Києва та Львова – Respublika Park, River Mall і Victoria Gardens.

Біля стенда АГРОМАТ відвідувачів ТРЦ пригощали прохолодним лимонадом, який наливали просто зі змішувача, та дарували фірмових качечок АГРОМАТ.

Непрямі згадки в Threads і подальші обговорення у коментарях підкинули маркетинг-команді ідею для точкової активації. Так з’явилися "качина доставка" і "качина наводка" для користувачів, які не встигли підійти до промостендів у ТРЦ.

Національна кампанія: мільйон на ремонти мрій

З 10 до 25 серпня в мережі магазинів АГРОМАТ проходила масштабна промоакція зі знижками до 33% на плитку, сантехніку та підлогові покриття. Покупці з чеками від 30 000 гривень автоматично ставали учасниками розіграшу мільйона гривень на ремонти мрій. Призовий фонд організатори розділили пропорційно: 10 сертифікатів на знижку в розмірі 100 000 гривень для завершення омріяного ремонту.

Переможців планували оголосити в прямому ефірі під час відкриття зіркового шоуруму, однак через посилення російських атак захід довелося перенести на невизначений термін, а згодом – змінити формат. Щоб не наражати відвідувачів на небезпеку, розіграш вирішили провести онлайн за допомогою рандомайзера. Результати опублікували 16 вересня в Stories на офіційній Instagram-сторінці АГРОМАТ.

Зірковий шоурум зі співочим душем

Головним креативним кейсом кампанії став ексклюзивний шоурум, створений у колаборації з народним артистом України Павлом Зібровим. В новій локації поєднали зіркову гримерку та ванну кімнату, щоб відвідувачі могли на кілька хвилин відчути себе відомими виконавцями перед виходом на сцену.

Інтер'єр простору побудований на поєднанні функціональних рішень для ванної кімнати та впізнаваних елементів шоу-бізнесу. Тлом стала плитка у глибокому темно-синьому кольорі з глянцевим полиском, на якій розмістили сучасну ванну, душову та унітаз. Зіркову атмосферу підкреслюють креативні деталі: велика диско-куля, яскравий неоновий напис і дзеркало у формі легендарних вусів артиста. Доповнюють композицію фірмові качечки-маскоти АГРОМАТ.

Презентація нової інтер'єрної зони мала відбутися 28 серпня та супроводжуватися програмою від Павла Зіброва: із живим виступом артиста, фотосесією та караоке для гостей. Безперервні ранкові тривоги внесли свої корективи – івент скасували за кілька годин до початку.

Команда до останнього чекала на стабілізацію безпекової ситуації, аби провести святкове відкриття простору разом з зірковим гостем. Утім, коли стало зрозуміло, що ризики для відвідувачів залишаються високими, від масового заходу остаточно відмовилися.

Співай, ніби ніхто не бачить: адаптована механіка для соцмереж

Шоурум запрацював у форматі інтерактивної інсталяції в магазині АГРОМАТ за адресою: м. Київ, вул. Академіка Булаховського, 4. Програму відкриття переосмислили та перенесли в більш безпечний онлайн-формат, аби подарувати людям гарний настрій.

Команда відзняла спільний Reels із Павлом Зібровим, який виконує свій хіт "Вуса – бренд" у зірковому шоурумі та закликає всіх співати так, ніби ніхто не бачить. Для активних користувачів соціальних мереж запустили розіграш за двома механіками:

5 Secret Box розіграють серед учасників, які зроблять фото в зірковому шоурумі або знімуть відео з власним співом та опублікують контент в Instagram із позначкою сторінки @agromat.ua.

Сертифікат зі знижкою до 33% на товари АГРОМАТ буде розіграно серед користувачів, які розкажуть у коментарях, що саме допомагає їм сьогодні тримати емоційний баланс.

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Оксана Своіволіна, СМО АГРОМАТ:

"Позитивні емоції сьогодні не означають ігнорування реальності чи штучну безтурботність. Іноді це просто можливість хоча б на кілька хвилин видихнути, усміхнутися й відчути, що попри все життя триває. Український маркетинг зараз потребує балансу. Не мовчати про війну, підтримувати військових і не створювати ілюзію безтурботності. Але водночас не виключати право на світлі моменти. Продовжувати працювати, підтримувати і говорити зі своєю аудиторією чесно, людяно та доречно".

Навіть коли ворог намагається зруйнувати бізнес фізично, український ритейл залишається гнучким, адаптується під будь-які виклики та продовжує дарувати людям емоції, які допомагають триматися.