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Фінансист Любомир Остапів назвав цікаві книжки про гроші та інвестиції для дітей і дорослих
Український фінансист, підприємець, громадський діяч і популяризатор фінансової грамотності Любомир Остапів дав свої поради, які книжки про гроші та інвестиції варто почитати дітям та дорослим.
Про це Любомир Остапів розказав в інтерв’ю для видання Delo.ua.
Які книги про гроші варто почитати
З умовно обов’язкової програми, в тому числі для дітей, Любомир Остапів рекомендує почитати книги Бодо Шефера "Пес на ім'я Мані, або Абетка грошей", а також "Кіра й таємниця бублика".
"З останніх книг, які мені дуже сподобались, — "Помри з нулем. Як отримати максимум від своїх грошей і життя" Білла Перкінса", — розказує співрозмовник Delo.ua.
Також він рекомендує власні книги: "Любов та бюджет. Домашні фінанси для сімейних пар на шляху до фінансової свободи" і "Малюк і бюджет. Як українським батькам виховати фінансово успішних дітей". Їхня перевага в тому, що вони для українців написані.
Нагадаємо, Любомир Остапів розказав, як має виглядати збалансований інвестиційний портфель українця.
Також він розказав, у які активи в Україні можна інвестувати під час війни, а яких варто остерігатися.
Докладніше про принципи інвестування від Любомира Остапіва та секрети фінансового успіху сучасної людини ви можете почитати у повній версії його інтерв’ю для видання Delo.ua.