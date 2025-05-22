Фінансист Любомир Остапів назвав цікаві книжки про гроші та інвестиції для дітей і дорослих

Український фінансист, підприємець, громадський діяч і популяризатор фінансової грамотності Любомир Остапів дав свої поради, які книжки про гроші та інвестиції варто почитати дітям та дорослим.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це Любомир Остапів розказав в інтерв’ю для видання Delo.ua.

Як і книги про гроші варто почитати

З умовно обов’язкової програми, в тому числі для дітей, Любомир Остапів рекомендує почитати книги Бодо Шефера "Пес на ім'я Мані, або Абетка грошей", а також "Кіра й таємниця бублика".

"З останніх книг, які мені дуже сподобались, — "Помри з нулем. Як отримати максимум від своїх грошей і життя" Білла Перкінса", — розказує співрозмовник Delo.ua.

Також він рекомендує власні книги: "Любов та бюджет. Домашні фінанси для сімейних пар на шляху до фінансової свободи" і "Малюк і бюджет. Як українським батькам виховати фінансово успішних дітей". Їхня перевага в тому, що вони для українців написані.

Нагадаємо, Любомир Остапів розказав, як має виглядати збалансований інвестиційний портфель українця.

Також він розказав, у які активи в Україні можна інвестувати під час війни, а яких варто остерігатися.

Докладніше про принципи інвестування від Любомира Остапіва та секрети фінансового успіху сучасної людини ви можете почитати у повній версії його інтерв’ю для видання Delo.ua.