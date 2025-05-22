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Финансист Любомир Остапив назвал интересные книги о деньгах и инвестициях для детей и взрослых

Любомир Остапив
Любомир Остапив, украинский финансист, предприниматель, общественный деятель, популяризатор финансовой грамотности

Украинский финансист, предприниматель, общественный деятель и популяризатор финансовой грамотности Любомир Остапив дал советы, какие книги о деньгах и инвестициях стоит почитать детям и взрослым.

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Об этом Любомир Остапив рассказал в интервью для издания Delo.ua.

Какие книги о деньгах стоит почитать

Из условно обязательной программы, в том числе для детей, Любомир Остапив рекомендует почитать книги Бодо Шефера "Пес по имени Мани, или Алфавит денег", а также "Кира и тайна баранки".

"Из последних книг, которые мне очень понравились, — "Умри с нулем. Как получить максимум от своих денег и жизни" Билла Перкинса",рассказывает собеседник Delo.ua.

Также он рекомендует собственные книги: "Любовь и бюджет. Домашние финансы для семейных пар на пути к финансовой свободе" и "Малыш и бюджет. Как украинским родителям воспитать финансово успешных детей". Их преимущество в том, что они написаны для украинцев.

Напомним, Любомир Остапив рассказал, как должен выглядеть сбалансированный инвестиционный портфель украинца.

Также он рассказал, в какие активы в Украине можно инвестировать во время войны, а каких следует опасаться.

Подробнее о принципах инвестирования от Любомира Остапива и секретах финансового успеха современного человека вы можете прочитать в полной версии его интервью для издания Delo.ua.

Автор:
Руслан Кисляк