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Финансист Любомир Остапив рассказал, как должен выглядеть сбалансированный инвестиционный портфель украинца

Любомир Остапив
Любомир Остапив, украинский финансист, предприниматель, общественный деятель, популяризатор финансовой грамотности

Украинский финансист, предприниматель, общественный деятель и популяризатор финансовой грамотности Любомир Остапив рассказал, как должна выглядеть структура оптимально сбалансированного инвестиционного портфеля.

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Об этом Любомир Остапив рассказал в интервью для издания Delo.ua.

Как должен выглядеть инвестиционный портфель

Любомир Остапив отмечает, что структура любого инвестиционного портфеля сильно зависит от размера капитала инвестора и его аппетита к риску. Плюсследует учитывать действующие в Украине ограничения по инвестированию за границу.

"Своим клиентам я всегда показываю исследование, проводимое швейцарским банком UBS относительно структуры капитала состоятельных людей, — оно хорошо иллюстрирует подходы к управлению богатством. Так вот, половина сбалансированного портфеля — это акции и облигации, причем акции — это 30—35% общего портфеля, облигации — 15—20%",сказал он.

Два следующих класса активов в портфеле  это бизнес и недвижимость. Это еще примерно 40%.

И только 10% — разного рода альтернативные инвестиции: криптовалюты, золото, хедж-фонды, даже инвестиции в произведения искусства и т.д.

"Правда, далеко не для каждого рядового инвестора нужны инвестиции в бизнес, потому что это достаточно тяжелое и капиталоемкое дело", — отмечает собеседник Delo.ua.

Как выглядит инвестиционный портфель Любомира Остапива

Львиная доля инвестиционных активов Любомира Остапива, более 50%, это инструменты фондового рынка. И львиная доля из этой львиной доли — пассивный портфель. В основном, это индексные фонды акций.

"Также у нас с женой есть коммерческая недвижимость. Есть сельскохозяйственные земельные участки, которые сдаются в аренду агрохолдингам. Есть ликвидные сбережения — кэш и депозиты. Немного крипты. И есть еще инвестиция в автомобили такси",рассказывает собеседник издания.

Подробнее о принципах инвестирования от Любомира Остапива и секретах финансового успеха современного человека вы можете прочитать в полной версии его интервью для издания Delo.ua.

Автор:
Руслан Кисляк