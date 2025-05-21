- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Фінансист Любомир Остапів розказав, як має виглядати збалансований інвестиційний портфель українця
Український фінансист, підприємець, громадський діяч і популяризатор фінансової грамотності Любомир Остапів розказав, як має виглядати структура оптимально збалансованого інвестиційного портфеля.
Про це Любомир Остапів розказав в інтерв’ю для видання Delo.ua.
Як має виглядати інвестиційний портфель
Любомир Остапів зазначає, що структура будь-якого інвестиційного портфеля сильно залежить від розміру капіталу інвестора та його апетиту до ризику. Плюс — треба враховувати діючі в Україні обмеження щодо інвестування за кордон.
"Своїм клієнтам я завжди показую дослідження, яке проводить швейцарський банк UBS щодо структури капіталу заможних людей, — воно добре ілюструє підходи до управління багатством. Так от, половина збалансованого портфеля — це акції та облігації, причому акції — це 30—35% загального портфеля, облігації — 15—20%", — наводить дані Любомир Остапів.
Два наступні класи активів у портфелі — це бізнес і нерухомість. Це ще приблизно 40%.
І лише 10% — це різного роду альтернативні інвестиції: крипта, золото, хедж-фонди, навіть інвестиції в твори мистецтва, тощо.
"Щоправда, далеко не для кожного пересічного інвестора потрібні інвестиції в бізнес, бо це досить важка і капіталоємка справа", — зазначає співрозмовник Delo.ua.
Як виглядає інвестиційний портфель Любомира Остапіва
Левова частка інвестиційних активів Любомира Остапіва, більше 50%, — це інструменти фондового ринку. І левова частка з цієї левової частки — пасивний портфель. В основному це індексні фонди акцій.
"Також у нас з дружиною є комерційна нерухомість. Є сільськогосподарські земельні ділянки, які здаються в оренду агрохолдингам. Маємо ліквідні заощадження — кеш та депозити. Трішки крипти. І є ще інвестиція в автомобілі таксі", — розказує співрозмовник видання.
Докладніше про принципи інвестування від Любомира Остапіва та секрети фінансового успіху сучасної людини ви можете почитати у повній версії його інтерв’ю для видання Delo.ua.