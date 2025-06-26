HUAWEI – інновації, що змінюють життя

З нагоди перемоги Huawei у бізнес-премії "Вибір року B2B" 2025 у категорії "Енергетичні рішення для бізнесу", номінація "Виробник року комерційних та промислових Установок зберігання енергії", Олександр Альохін, керівник відділу Digital Power Huawei Ukraine, розповідає про досягнення компанії, внесок у розвиток енергетичної незалежності України та плани на майбутнє.

Huawei 25 років в Україні – що це означає для вас як для компанії?

Для нас це насамперед історія довіри. 25 років Huawei в Україні – це час глибокої співпраці з бізнесом, вирішення ключових завдань для економіки, побудови нових партнерств. Ми завжди залишалися вірними своїй візії – робити технології корисними для кожної людини, для кожного дому, для кожного підприємства.

Сьогодні Huawei активно інтегрує зелену енергетику у повсякденне життя домогосподарств, бізнесу, підприємств різного масштабу. Наше завдання – зробити будинки й підприємства незалежними від електромереж, забезпечити можливість не лише заощаджувати, а й заробляти, максимально збільшуючи енергоефективність.

Яке значення має для вас перемога в премії "Вибір року B2B" 2025?

Це важлива відзнака для всієї команди Huawei Digital Power. Ми вкладаємо багато сил у розвиток технологій, створення рішень для бізнесу, і ця перемога стала не лише визнанням, а й потужною мотивацією рухатися вперед. Особливо приємно отримати нагороду саме у B2B-напрямі – адже це підтвердження ефективності наших рішень у сфері енергетичної незалежності бізнесу.

Які саме інновації пропонує Huawei для бізнесу?

Ми є лідерами у виробництві інверторів, установок зберігання енергії (УЗЕ) та зарядних модулів для електротранспорту. Наша головна новинка цього року – установка зберігання енергії LUNA2000-215 потужністю 108 кВт та ємністю 215 кВт*год. Це єдина УЗЕ в галузі з гібридним охолодженням, розроблена спеціально для потреб комерційних та промислових підприємств.

Сьогодні вже два об’єкти в Україні перебувають на етапі інсталяції та запуску цієї технології. Ми бачимо, як український бізнес все активніше рухається у напрямку енергонезалежності та використання сучасних технологій.

Яких результатів досягли у 2024 році?

Ми маємо чіткі цифри. За 2024 рік відвантажено:

інверторів – 279 МВт;

комерційних і промислових УЗЕ – 5,4 МВт*год;

великомасштабних УЗЕ – 46 МВт*год.

І це лише початок. Плани на 2025 рік ще амбітніші, з акцентом на розвиток комерційних проєктів та рішень для підприємств.

Яку соціальну місію виконує компанія в Україні?

У Huawei ми переконані, що технології мають служити людям. В умовах складного часу для України ми активно підтримуємо енергонезалежність критичної інфраструктури.

З липня 2024 до січня 2025 року ми реалізували масштабну благодійну ініціативу з надання обладнання лікарням Харківської, Львівської та Івано-Франківської областей. Вони отримали трифазні інвертори потужністю 5, 10 та 30 кВт, а також установки зберігання енергії ємністю 10 кВт*год. Завдяки надшвидкому перемиканню (20 мс) системи забезпечують безперебійне живлення по всіх трьох фазах навіть під час аварійних вимкнень.

Також ми підтримали "Місто Добра"- найбільший прихисток України для жінок і дітей у Чернівцях, передавши дві комерційні установки зберігання енергії потужністю 100 кВт та ємністю 200 кВт*год.

Крім того, ми активно інвестуємо в освіту. На базі провідних університетів України створені інноваційні лабораторії та академії Huawei, щоб студенти могли працювати з сучасним обладнанням уже сьогодні. Серед наших партнерів – Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського, Київський авіаційний інститут, Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, "Дніпровська політехніка" та інші.

Що ви вважаєте найголовнішим у своїй роботі?

Майбутнє – за інноваціями, діджиталізацією та відновлюваними джерелами енергії. Для Huawei велика честь бути серед лідерів сучасних рішень у розвитку енергетичної незалежності України. Для нас перемога в премії "Вибір року B2B" 2025 – це підтвердження, що ми рухаємося вірним шляхом.