ІНГО виплатила 10 млн грн за пошкоджений ракетним ударом виробничо-складський комплекс корпорації "Біосфера" в Дніпрі

Страхова компанія ІНГО виплатила 10 млн грн компанії з іноземними інвестиціями ТОВ “Вортекс” (група “Біосфера”). Кошти були виплачені за збитки, яких зазнав виробничо-складський комплекс у Дніпрі внаслідок ракетної атаки у квітні 2025 року.

Про це йдеться в пресрелізі компанії.

Зазначається, що виплата проведена у розмірі максимальної страхової суми, передбаченої договором, адже реальний обсяг збитків суттєво перевищив ліміт відповідальності.

Ракетний удар російської федерації по цивільній інфраструктурі міста спричинив масштабну пожежу на території комплексу – вогонь охопив близько 6 тисяч квадратних метрів.

Внаслідок удару значних пошкоджень зазнали будівлі та споруди підприємства. За результатами технічного обстеження було зафіксовано руйнування конструкцій, пошкодження перекриттів та стель у ряді приміщень, стін та перегородок, внутрішньої та зовнішньої обшивки фасадів, а також деформацію віконних і дверних блоків.

Стан частини приміщень не дозволяє подальшу експлуатацію через ризик аварійного обвалення. Крім того, суттєво постраждало майно всередині будівель – виробниче обладнання, товарні запаси, меблі. Подія мала трагічні наслідки: за офіційними даними, внаслідок атаки загинув один співробітник, ще 17 зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

Одразу після отримання повідомлення про подію страховик організував виїзд експертів для обстеження пошкоджень, фіксації збитків та надав клієнту детальні інструкції, як діяти для найшвидшого врегулювання. Після завершення оцінки збитків ІНГО здійснила виплату в максимально короткі строки.

"Цей випадок вкотре довів, наскільки важливою є наявність діючого страхового захисту з покриттям воєнних ризиків у сучасних умовах. Завдяки чітким діям і злагодженій роботі вдалося провести оцінку пошкоджень та здійснити виплату у максимально стислі строки", – коментує Олександр Колпаков, керівник управління врегулювання майнових збитків СК ІНГО.

Він зазначив, що нинішні страхові ліміти не можуть повністю компенсувати масштабні збитки, але страхування дозволяє хоча б частково зменшити фінансовий тягар і підтримати бізнес у його відновленні.

"Тому ІНГО і надалі працює над розширенням своїх можливостей та пошуком партнерств, щоб у майбутньому підвищувати ліміти і забезпечувати бізнесу ще більший рівень захисту", – підкреслив експерт.

Це вже другий страховий випадок на цьому об’єкті, пов’язаний із воєнними ризиками. На початку року комплекс також постраждав від вибухової хвилі. Тоді пошкодження були менш масштабними і стосувалися переважно віконних конструкцій. Виплата дозволила швидко відновити приміщення і продовжити роботу. За договором страхування були захищені будівлі (разом із внутрішнім оздобленням і комунікаціями), устаткування та товарні запаси компанії.

Про корпорацію "Біосфера"

Компанія "Біосфера", до якої входить ТОВ з ІІ "Вортекс", є одним із найбільших українських виробників та дистриб’юторів товарів для дому, особистої гігієни та професійного використання. Підприємства групи розташовані в різних регіонах України і забезпечують робочі місця для тисяч співробітників.

Про страхову компанію ІНГО

Страхова компанія ІНГО понад 30 років працює на українському ринку і надає страхові рішення для бізнесу та приватних осіб. Компанія має ліцензії на 18 класів страхування, входить до числа лідерів ринку за обсягами премій, активів і страхових виплат та має широку мережу обслуговування по всій країні. 19 червня 2025 року рейтингове агентство IBI-Rating підтвердило для компанії довгостроковий кредитний рейтинг на рівні uaAA та рейтинг фінансової стійкості на рівні uaAA.ifr, обидва з прогнозом "у розвитку".