ІНГО виплатила 34 млн грн компенсації за збитки від пожежі на виробництві будматеріалів

Страхова компанія ІНГО у квітні 2025 року здійснила виплату страхового відшкодування в розмірі 34,4 млн грн за договором страхування промислового комплексу ТОВ "Українські керамічні технології", виробника будівельних керамоблоків. Про це повідомляє пресслужба страховика.

Масштабна пожежа знищила значну частину виробничих потужностей підприємства в Київській області. Вогонь пошкодив цехи підготовки, формування, сушіння, обжигу, пакетування і складські приміщення. Серйозних пошкоджень зазнало і технологічне обладнання.

Повідомляється, що за результатами розслідування причиною пожежі став підпал сторонньою особою.

"Для такого масштабного страхового випадку – із залученням експертів, оцінювачів, а також розслідуванням у межах кримінального провадження – врегулювання трохи більше, ніж рік, є насправді дуже оперативним. ІНГО діяла чітко, фахово і в інтересах клієнта", – зазначив Олег Супрунюк, керівник департаменту врегулювання збитків брокера "Астон", який супроводжував процес страхування.

Водночас керівник управління врегулювання майнових збитків СК ІНГО Олександр Колпаков наголосив, що коли йдеться про великі виробничі активи, критично важливо мати не лише фінансові можливості, а й команду, здатну професійно працювати з такими об’єктами.

"Врегулювання подібних збитків потребує точності, координації та досвіду – саме на ці речі ми спираємось у роботі з корпоративними клієнтами", – додав він.

Пресслужба додає, що після пожежі страхова компанія спільно з брокером та незалежними експертами оперативно провела огляд об'єкта, зафіксувала обставини події, організувала технічну експертизу пошкодженого обладнання та оцінку збитків. Завдяки скоординованій роботі всіх сторін вдалося погодити суму відшкодування і забезпечити її виплату у повному обсязі.

За даними Національного банку України, ІНГО утримує першість за обсягом страхових премій серед юросіб у сегментах страхування майна, вантажів та медичного страхування. У 2024 році обсяг премій у цьому напрямку зріс на 24,6% і склав 2,4 млрд грн, тоді як виплати корпоративним клієнтам досягли 1,15 млрд грн.

У березні Delo.ua повідомляло, що ІНГО здійснила виплату 20 млн грн ТОВ "Ірпінь-Будпроект-Плюс", що належить до компаній групи Dragon Capital. Відшкодування надано за договором комплексного страхування майна юридичних осіб з покриттям воєнних ризиків.